Exposição "Elas Pintam o 7" chega à Galeria Janete Costa, no Parque Dona Lindu

A mostra possui entrada gratuita e fica em cartaz até 24 de novembro, com o objetivo de valorizar artistas pernambucanas nas artes plásticas

Exposição de arte no Recife

A partir de amanhã, quarta-feira (23), a Galeria Janete Costa, localizada no Parque Dona Lindu, será palco da abertura da exposição "Elas Pintam o 7", um projeto cultural que visa promover o talento das artistas pernambucanas.

A mostra foi idealizada pela vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão e ficará em cartaz até o dia 24 de novembro, com entrada gratuita.



O projeto chega à sua 12ª edição, reunindo agora obras de 50 artistas, que já haviam participado do projeto.

Origem do projeto

O projeto "Elas Pintam o 7" nasceu há quatro anos com o objetivo de oferecer visibilidade às mulheres no universo das artes plásticas.

Desde então, a cada quatro meses, sete artistas femininas foram convidadas a expor suas obras nas paredes do gabinete da vice-prefeita, o que resultou na participação de mais de 70 artistas ao longo desta gestão.

“Para mim, reconhecer e promover o trabalho das mulheres na arte não é apenas uma necessidade, é parte essencial da minha trajetória no quesito gênero, além de uma missão vital que abraça a equidade e celebra a potência feminina", afirma Isabella de Roldão.

Representatividade feminina nas artes

Imagem: vice-prefeita do Recife, Isabella de Roldão ao lado da artista plástica e curadora da exposição, Ana Veloso. - Melissa Fernandes e Brenda Alcântara/ Divulgação

A exposição carrega um legado histórico que remonta à Semana de Arte Moderna de 1922, quando artistas como Tarsila do Amaral e Anita Malfatti começaram a conquistar reconhecimento no cenário artístico brasileiro.

No entanto, muitas outras mulheres permanecem desconhecidas. O movimento feminista dos anos 60 impulsionou novas mudanças, mas a luta por visibilidade continua.

"Elas Pintam o 7" garante espaço para que as mulheres artistas compartilhem suas visões e talentos, promovendo igualdade de gênero no campo das artes. “É com satisfação que faço parte dessa trajetória ao lado de Isabella de Roldão. Juntas, estabelecemos um diálogo poderoso para mostrar a produção feminina”, afirma Ana Veloso, curadora da mostra.

“Sou infinitamente grata pela energia compartilhada e pela rica troca de histórias, cores e amores que me nutriram. Cada artista trouxe uma luz única que, em um ambiente frequentemente dominado pelo universo masculino, me energizou e inspirou a ser ainda mais ousada no meu cotidiano”, destacou Isabella.

Confira as artistas que terão obras expostas na galeria

Imagem: Galeria Janete Costa, no parque Dona Lindu, com as obras da exposição "Elas Pintam o 7". - Melissa Fernandes e Brenda Alcântara/ Divulgação Imagem: Galeria Janete Costa, no parque Dona Lindu, com as obras da exposição "Elas Pintam o 7". - Melissa Fernandes e Brenda Alcântara/ Divulgação Imagem: Galeria Janete Costa, no parque Dona Lindu, com as obras da exposição "Elas Pintam o 7". - Melissa Fernandes e Brenda Alcântara/ Divulgação

Adriana Alliz



Andréa Spinelli



Ana Bosch



Ana Longmam



Ana Lúcia Gonçalves



Ana Santiago



Anavaz



Ana Veloso



Arine Lyra



Célia Campello



Carmmo Xavier



Consuelo Figueira



Dayse Pontes



Delly Figueiredo



Dirce Camargo



Eliane Brandão



Eliane Rodrigues



Helylda Landim



Irani Garbuglio



Julieta Pontes



Jéssica Martins



Kataryna Just



Laura Francisca



Lena Costa Rêgo



Luciene Torres



Mayssa Leão



Marisa Lacerda



Marília Didier



Marília Lacerda



Maraçame de França



Nara Cavalcanti



Nicolle Rocha



Pollyanna Ferreira



Regina Carvalho



Rikia Amaral



Sheyla Camargo



Silvia Pantano



Solange Costa



Suzana Azevedo



Tereza Perman



Thina Cunha



Vania Coutinho



Vânia Notaro



Valeria Rey Soto

In Memoriam

Guita Charifker



Inalda Xavier



Maria Carmem



Sônia Malta



Sylvia Pontual



Tereza Costa Rêgo

O espaço da Galeria Janete Costa está situado na Rua Setúbal, 1023 - Boa Viagem, no Parque Dona Lindu e funcionará de quarta a sexta-feira, das 10h às 17h, e nos fins de semana, das 12h às 18h.