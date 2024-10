Exposição de Artes do IMIP reúne mais de 100 artistas no MEPE e homenageia José Cláudio; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com uma tradição de mais de duas décadas, a Exposição de Artes do IMIP já se consolidou no calendário das artes visuais do Recife, promovendo uma interação entre arte, saúde e comunidade. Nesta quinta-feira (24), o evento chega à sua 23ª edição fazendo uma homenagem ao lendário artista José Cláudio, falecido em 2023.

A mostra reúne obras de 100 artistas pernambucanos, desde artistas consagrados até novos talentos, com uma diversidade de estilos e abordagens. Parte do lucro das vendas será destinada ao Setor de Oncologia do IMIP.

Entre os nomes estão Cavani Rosas, Daniel Samico, Francisco Breannand, Hercílio Santos, Iza do Amparo, Jeff Allan, João Câmara, Jobson Figueiredo, Marcelo La Greca, Maurício Arraes, Nando Chiappeta, Nathê Ferreira, Reynaldo Fonseca, Rinaldo Carvalho, Roberto Gloeg, entre outros. A curadoria é de Rinaldo Carvalho, diretor do MEPE.

Projeções

Já a obra de José Cláudio será o destaque da mostra, que incluirá projeções em vídeo mapping, permitindo uma nova forma de interação com suas criações.

A abertura oficial da exposição será realizada nesta quarta-feira, às 19h, para artistas e convidados. A partir da sexta-feira (25), o público poderá visitar a exposição gratuitamente. A programação ainda inclui rodas de conversa com a participação de especialistas e artistas, além de oficinas voltadas ao público infantil.

José Claudio

Nascido em Ipojuca, Pernambuco, José Cláudio foi um dos grandes nomes da arte moderna brasileira, influenciando gerações de artistas ao longo de sua carreira. Sua atuação foi essencial para o desenvolvimento da arte no estado, sendo um dos fundadores do Ateliê Coletivo da Sociedade de Arte Moderna do Recife.

Para Rinaldo Carvalho, "homenagear José Cláudio é mais do que celebrar sua trajetória; é reconhecer sua inestimável contribuição para a cultura pernambucana e brasileira. ainda mais quando se trata de ação tão nobre."

Elizabeth Veiga, presidente da Fundação Alice Figueira de Apoio ao IMIP, reforça a conexão entre arte e saúde. "É emocionante ver como esses artistas se engajam em causas sociais tão importantes, contribuindo para o atendimento de centenas de pacientes oncológicos atendidos pelo SUS."

SERVIÇO

Exposição: XXIII Exposição de Artes do IMIP

Onde: Museu do Estado de Pernambuco (MEPE) (Av. Rui Barbosa, 960, Graças)

Visitação: de 25 de outubro a 10 de novembro

Horários: terça a sexta-feira, das 9 às 17h; sábados e domingos, das 14h às 17h

Quanto: Entrada gratuita