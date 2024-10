Horóscopo 24.10: Lua muda de cenário e demanda atenção a novas áreas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta quinta-feira (24), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - A Lua começa a agir no setor mais positivo do seu Horóscopo, e além de deixar seus talentos turbinados, ela promete mais sorte em seu caminho! Só não convém mergulhar na diversão e abusar nos gastos porque instabilidades vão rondar as finanças. A felicidade vai reinar no amor. Cor: PRETO Palpites: 23, 31, 13



TOURO - As atenções se voltam para os assuntos do universo doméstico, e talvez você tenha muitas coisas para resolver em seu lar. Evite perder tempo à toa porque desafios estão previstos. Mas depois tudo vai entrar nos eixos, a harmonia voltará a reinar. Emoções intensas no amor. Cor: AMARELO Palpites: 34, 46, 10



GÊMEOS - A Lua abre o dia com good news e envia muitos estímulos para os seus contatos pessoais e profissionais, meu cristalzinho! Comunicação é o ponto forte do seu signo, e hoje seu dom fica ainda mais poderoso, o que vai fazer a sua estrela brilhar. Clima será de descontração no amor. Cor: DOURADO Palpites: 30, 55, 28



CÂNCER - A Lua muda para sua Casa da Fortuna, troca ótimas energias com Vênus e revela que suas iniciativas não vão ficar sem resposta. Mas ligue o radar pela manhã, quando perrenguinhos familiares e gastos fora do orçamento podem provocar torta de climão. O clima vai esquentar no amor. Cor: ROSA Palpites: 04, 15, 59



LEÃO - A Lua entra em seu signo durante a madrugada e promete deixar seu carisma, vitalidade e alegria lá em cima! Seus talentos vão ficar cristalinos no trabalho, as coisas devem fluir com mais facilidade e até uma graninha pode cair na sua conta. E no amor, seu destino é encantar. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 23, 44, 60



VIRGEM - A Lua muda de cenário, mas o endereço é seu inferno astral e não dá para esperar muita molezinha. Busque apoio na disciplina do seu signo. Além disso, cuide de você e do seu bem estar. As energias ficam melhores mais tarde. O amor fica com vibes mais acolhedoras. Cor: CREME Palpites: 50, 33, 44



LIBRA - A Lua ingressa em Leão, e ela avisa que o dia será top para encontrar os amigos, mas antes você pode ter que resolver umas bagacinhas. Assuntos que dizem respeito ao bolso vão pedir atenção extra, e convém controlar os gastos com pulso firme. Astral maravilhoso no amor. Cor: LILÁS Palpites: 35, 33, 51



ESCORPIÃO - Suas ambições se fortalecem, mas você terá que ralar dobrado e agir com mais paciência para não atrair desafetos ou dissabores. Mas o astral vai melhorar, e aí sim as coisas vão andar, principalmente na profissão. No amor, mudanças positivas estão em curso. Cor: BEGE Palpites: 05, 44, 23



SAGITÁRIO - Hoje, os astros vão mandar muitos estímulos para transformar seus projetos e ideais em realidade. Só não convém ir com muita sede ao pote, isso porque seus planos podem esbarrar em obstáculos. Mas não esquenta, pois o clima volta a ficar positivo. Vênus indica alegrias no amor. Cor: LARANJA Palpites: 28, 55, 01



CAPRICÓRNIO - A Lua se estranha com o Sol e entra na fase Minguante, sinal de que convém ter cautela e pesar os prós e contras, principalmente ao lidar com dinheiro. Por outro lado, você pode alcançar bons resultados se tiver firmeza e focar nos seus interesses. Clima apaixonadinho no amor. Cor: CINZA Palpites: 02, 11, 47



AQUÁRIO - Sua habilidade para se relacionar vai se fortalecer, só procure ter mais paciência e jogo de cintura, porque instabilidades podem dar as caras. Depois, o cenário volta a ficar favorável e energias positivas vão comandar o seu astral. Sintonia plena no amor. Cor: AZUL Palpites: 02, 61, 07



PEIXES - A Lua dá a maior força para você se destacar nas suas atividades, só convém ter mais paciência e dobrar o foco pela manhã, quando altos e baixos vão rondar. Para tudo fluir sem maiores contratempos, evite distrações. Vibes perfeitinhas no amor. Cor: VERDE Palpites: 06, 04, 31