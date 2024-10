Babau do Pandeiro, músico cearense, morre em Fortaleza

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O cenário musical brasileiro perdeu uma de suas figuras mais carismáticas. José Maximiano de Sousa, conhecido como Babau do Pandeiro, faleceu nesta sexta-feira (25), em Fortaleza, aos 78 anos.

A notícia foi divulgada pelo perfil oficial do artista nas redes sociais, mas ainda não há informações sobre a causa de sua morte.

Babau, que já estava afastado das atividades artísticas devido a problemas de saúde, deixa legado na música popular brasileira.

Ícone da música popular

Babau do Pandeiro se destacou na cena musical cearense, especialmente a partir de 2006, quando lançou seu primeiro álbum, Primeiro Compac.

A obra foi um marco que apresentou ao público sucessos como "Bebe água, galinha" e "Bota a cabra pra berrar".

Com um estilo irreverente e letras que refletiam o cotidiano e a cultura popular, Babau conseguiu conquistar a atenção não só do público local, mas do Nordeste e depois de todo o Brasil.

"Babau foi um dos primeiros memes da música brasileira na internet e a repercussão midiática das suas músicas, sempre com tom humorado, levaram ele a um estrondoso sucesso durante a primeira e segunda década de 2000. (...) Aos fãs, familiares e amigos compartilhamos o nosso pesar", destaca a nota publicada em sua homenagem no perfil oficial do cantor.

Quem foi Babau do Pandeiro?

Natural de Sobral, no Ceará, José Maximiano tinha uma história de vida marcada pela simplicidade. Antes de se tornar um artista reconhecido, trabalhou como engraxate, vendedor de picolé e registrador de apostas do jogo do bicho.

A carreira musical começou a despontar quando amigos o incentivaram a se apresentar em um programa da TV Diário.

Babau conquistou o público com canções de marchinhas de Carnaval e músicas que celebravam as festas juninas, sempre com humor.

Apesar do afastamento das atividades artísticas nos últimos anos, Babau do Pandeiro continuou a ser uma referência no cenário cultural cearense.

Em 2019, o artista lançou o álbum de Carnaval O Rato Barrigudo e Especial de São João.