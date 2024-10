Horóscopo 25.10: Sexta-feira excelente para mostrar suas habilidades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta sexta-feira (25), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - As exigências não serão poucas hoje, e tudo indica que será preciso pulso firme para não perder o controle da situação, ainda mais com dinheiro. Mas Júpiter promete mais sorte e vai levantar o seu astral. No amor, use e abuse da sua seducência! Cor: LILÁS Palpites: 02, 16, 61



TOURO - Sextou com vibes generosas no convívio familiar, e a importância que os parentes têm em sua vida vai ficar nítida. Já na parte da tarde, convém ligar o radarzinho porque há risco de atritos. Tome uma dose extra de tolerância para não estremecer algumas relações! O amor conta com altos e baixos. Cor: BRANCO Palpites: 33, 41, 23



GÊMEOS - Sua mente tá a milhão, e sua inteligência, agilidade e liderança vão fazer toda diferença! Mas será preciso ter mais disciplina e foco, pois distrações nas redes sociais e conversas podem afetar seu desempenho. Descontração e alegria no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 24, 04, 33



CÂNCER - A Lua segue no setor do dinheiro em seu Horóscopo, e tudo indica que terá ótimas ideias para faturar com coisas que gosta e sabe fazer. Já na parte da tarde, o astral vai mudar e convém dobrar a cautela com as tentações de consumo. No amor, vai dar mais valor à segurança. Cor: GOIABA Palpites: 10, 28, 21



LEÃO - Sextou muito bem sextado, pois o dia vai reunir excelentes oportunidades para mostrar suas habilidades, o que fará você se destacar ainda mais! Mas redobre a cautela e escolha bem suas palavras, pois há risco de zerar a paciência. Seus encantos estão turbinados no amor. Cor: AMARELO Palpites: 30, 18, 48



VIRGEM - A Lua segue no signo anterior ao seu, torna sua timidez mais evidente e alerta que bagacinhas podem dar as caras. Respira e não pira, pois você vai precisar de uma dose extra de paciência. Você tem que preservar a sua paz! Há sinal de surpresas no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 11, 56, 18



LIBRA - A Lua manda ótimas vibes para você entrar no modo diversão e curtir tudo o que tem direito, mas vai ter que conciliar seus planos com os deveres. Outra coisa é que não deve ser negligente com os compromissos financeiros, valeu? Afinidades vão ficar cristalinas no amor. Cor: AMARELO Palpites: 15, 50, 33



ESCORPIÃO - A Lua revela que você vai sextar com ótimas perspectivas de progresso! Ainda mais se confiar no seu taco e ousar mais em suas iniciativas. Só convém ter mais diplomacia e jogo de cintura à tarde, quando tensões podem rolar nas relações. Clima ardente no amor. Cor: PRETO Palpites: 51, 31, 06



SAGITÁRIO - Se depender da Lua, o dia terá aquele gostinho de liberdade e aventura que o seu signo tanto gosta, e você vai sextar no maior pique! Tem tudo para dar um chega para lá na rotina, mas antes, bora encarar o trabalho. Vibes perfeitinhas no amor. Cor: ROSA Palpites: 20, 29, 02



CAPRICÓRNIO - Assuntos financeiros devem concentrar suas atenções, e tudo indica que você não vai medir empenho para melhorar de vida! Seus instintos estarão afiadíssimos, só não convém se deixar levar por promessas de ganhos ou lucros rápidos. No amor, vai dar mais valor para a segurança. Cor: CINZA Palpites: 08, 26, 17



AQUÁRIO - Pode esperar boas notícias da Lua, que alimenta o espírito de união e promete um dia muito estimulante em seus contatos e relacionamentos! Só convém ir devagar na parte da tarde, quando há risco de bater de frente com pessoas que têm poder ou autoridade. Astral perfeitinho no amor. Cor: PINK Palpites: 15, 42, 51



PEIXES - Sextar, sextou, só que convém diminuir um pouco o ritmo! Você pode ter muito trabalho, mas estabeleça prioridades para fazer o que for possível. Ouça os conselhos das estrelas e cuide com mais carinho do seu organismo, principalmente na parte da tarde. Tudo certinho no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 06, 08, 53