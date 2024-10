TV e Rádio Jornal renovam programação com foco na proximidade com o público pernambucano

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Emissoras do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação apresentam novidades, com mais jornalismo e entretenimento voltados para as comunidades

Buscando reforçar o compromisso com a proximidade e a representatividade do povo pernambucano, com conteúdos que aliam entretenimento, jornalismo de credibilidade e a valorização da cultura local, a TV Jornal e a Rádio Jornal, veículos do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (SJCC), apresentam novidades em suas programações a partir desta segunda-feira, 28 de outubro.

A TV Jornal, afiliada do SBT em Pernambuco, renova a grade apostando em novos programas e reformulações em atrações já consagradas. As mudanças foram anunciadas na última semana, em uma ação para o público na Praia do Pina e durante um evento voltado ao mercado publicitário, fortalecendo ainda mais a conexão da emissora com sua audiência e destacando as oportunidades que essa nova fase oferece aos anunciantes.

Novidades de segunda a sexta

Logo cedo, às 6h30, os telespectadores poderão acompanhar ao vivo o Primeiro Impacto Pernambuco, agora comandado por Thiago Raposo. Com um formato ágil e dinâmico, o programa apresenta as principais notícias do Estado, oferecendo um começo de dia bem-informado aos pernambucanos.

“O jornalismo matinal é um dos mais importantes para a população. Mostramos como a cidade acorda e quais são as dificuldades que as pessoas vão enfrentar para se deslocar. Também trazemos os fatos registrados na madrugada e os serviços sociais previstos para o dia”, adianta o apresentador Thiago Raposo.

A partir das 11h15, Amanda Maga passa a comandar o Cotidiano, uma revista de variedades que aborda temas do dia a dia, levando dicas e informações úteis com o toque descontraído da apresentadora.

“Estou muito ansiosa e feliz demais! O programa vai ter ainda mais a minha cara, com muito entretenimento, humor, a energia das ruas, entrevistas, saúde, serviço e um toque de culinária no quadro Sabor da Gente. Espero todo mundo”, convida Maga, que também vai apresentar o reality gastronômico Na Pressão, a partir da próxima quinta-feira (31), dentro do Cotidiano.

Na sequência, às 11h40, Ciro Bezerra retorna à televisão no TV Jornal Meio-Dia, um dos principais programas da emissora. Ciro, que acumula 20 anos de experiência no SJCC, vê a estreia no jornal como um grande desafio, especialmente pela memória de Graça Araújo (1956 - 2018), apresentadora icônica que deixou sua marca no programa durante 26 anos.

“A responsabilidade é enorme, principalmente por ser um programa de peso, que historicamente conectou a sociedade pernambucana com temas importantes. Nosso foco é trazer informação ágil, com nossa equipe de repórteres extraordinária, sempre presente nas ruas com links ao vivo”, afirma Ciro Bezerra.

À tarde, a TV Jornal segue com mais entretenimento. A partir das 13h15, o Turma do Barra ganha mais tempo no ar, garantindo diversão para o público pernambucano. Já no começo da noite, Anne Barretto comanda O Povo na TV, a partir das 18h30, atualizando os acontecimentos que mais repercutiram no dia em Pernambuco.

Alô, Comunidade

Outra grande estreia fica por conta de Jurema Fox, que, a partir de novembro, apresentará o Alô, Comunidade, um programa voltado para exibir a cultura, as histórias e o cotidiano das comunidades pernambucanas.

“Esse projeto chega em um momento muito especial da minha vida e da minha carreira. Estou comemorando dez anos na TV Jornal e, agora, com esse novo programa, posso mostrar ainda mais o que acredito no entretenimento: exibir o melhor das pessoas e das comunidades. A cultura e a gastronomia locais são riquíssimas, e poder levar isso para a tela da TV Jornal é uma realização pessoal e profissional”, celebra Jurema.

Jurema Fox durante as gravações do Alô, Comunidade - Júnior Souza/TV Jornal

O Alô, Comunidade terá sua estreia no dia 2 de novembro, com uma primeira temporada de oito episódios, sempre aos sábados. Jurema destaca que o público vai se identificar com o projeto, que é feito "pela comunidade e para a comunidade".

Os primeiros episódios já foram gravados em locais como Casa Amarela e Alto José Bonifácio, onde ela encontrou moradores de várias partes do Brasil, todos unidos pela efervescência cultural dos bairros.

Nova campanha

Para marcar essa nova fase, a TV Jornal lançou a campanha Só Pernambuco Tem, que busca reforçar o sentimento de pertencimento e a representatividade da emissora no Estado. “Queremos evidenciar que somos uma TV que fala com o povo e para o povo, com sotaque e autenticidade”, afirma Carlos Humberto, diretor comercial do SJCC.

A campanha também enfatiza o compromisso da emissora com o jornalismo de proximidade, sempre presente nas comunidades, acompanhando os desafios e celebrando as conquistas da população local.

O esporte também é um dos pilares da TV Jornal, com cobertura exclusiva dos três principais times de Pernambuco (Náutico, Santa Cruz e Sport), além da transmissão de competições como a Copa do Nordeste, Champions League e Copa Sul-Americana.

“Nosso objetivo é reposicionar a programação para prestar ainda mais serviço, levar muito mais informação com a marca extremamente respeitada e reconhecida do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, uma marca que está no coração do pernambucano”, explica Diego Barbosa, gerente de jornalismo da TV Jornal.

Rádio Jornal

Além das mudanças na TV, a Rádio Jornal também renova sua programação. As novidades começam logo cedo. Das 7h às 8h, os ouvintes poderão acompanhar o Primeira Página, com apresentação de Natália Ribeiro e Paulo Roberto.

Em seguida, das 9h30 às 11h, Thiago Raposo assume o Tudo é Notícia, mantendo os pernambucanos informados sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo. À tarde, o Balanço de Notícias passa a ser apresentado por Ciro Bezerra, das 16h às 18h.

Victor Tavares, coordenador de jornalismo da emissora, explica que o objetivo é continuar garantindo a liderança em audiência e ser a rádio de referência no Estado. “Estamos ajustando nossa programação com foco em dinamismo, mantendo o mesmo compromisso de levar informação precisa e de qualidade para os nossos ouvintes”, destaca Victor.