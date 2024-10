Horóscopo 31.10: Fim do mês com alertas e acertos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta quinta-feira (31), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Se depender do céu, você estará com muitos planos em mente e as atenções voltadas para suas parcerias pessoais e profissionais. Você terá a maior boa vontade para colaborar e, em troca, vai receber todo apoio de que precisa. Tudo ok no amor. Cor: AMARELO Palpites: 19, 36, 25



TOURO - Outubro chega ao fim, mas o saldo deve ser bem positivo, principalmente para os seus interesses de trabalho! Pode progredir bastante se souber explorar todo seu empenho. Porém, será preciso muita disciplina para não afetar seu rendimento. Vibes positivaças no amor. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 60, 15, 23



GÊMEOS - Os geminianos vão fechar a conta do mês com novidades, mas também com alertas. A manhã deve ser positiva, mas depois pode levar um choque de realidade. Convém ir devagar pra não se meter em rolos, frias ou dívidas. Tudo numa boa no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 27, 29, 18



CÂNCER - Os astros avisam que será o melhor dia para concluir negócios em andamento. Mas à tarde, contratempos podem acontecer. Bagacinhas também estão previstas no lar, e será preciso uma dose extra de paciência para não fazer canceridrama. Já no amor, é só alegria! Cor: VIOLETA Palpites: 03, 09, 36



LEÃO - Bora tirar proveito da sua comunicação, pois você tem tudo para mandar bem nos contatos pessoais, amorosos e profissionais! Mas à tarde, há risco de ficar de cabeça quente. Esqueça as caraminholas e foque nos assuntos que realmente importam! A sintonia vai aumentar no amor. Cor: BRANCO Palpites: 32, 59, 44



VIRGEM - Tem muita coisa rolando neste último dia de outubro! Acelere o passo e corre atrás do dindim, pois você pode fechar o mês com as contas pagas. Só não pode perder o foco e a paciência a partir da tarde, quando distrações e bagacinhas podem rolar. A noite promete ser gloriosa no amor. Cor: ROSA Palpites: 43, 11, 34



LIBRA - A Lua se despede do seu signo, mas antes de partir, vai dar a maior força para os seus interesses e deixará suas habilidades tinindo. Só não convém marcar bobeira no início da tarde, quando seu humor vai oscilar e há risco de tretar com os outros. O amor ganha mais estabilidade. Cor: PRETO Palpites: 54, 56, 47



ESCORPIÃO - Contando as horas para começar um novo ciclo? Você tem mesmo é que se entusiasmar, pois good news vão chegar! A Lua passa a brilhar em seu signo à tarde, trazendo na bagagem grandes promessas para a sua vida e os seus interesses. O amor vai te encher de alegrias. Cor: DOURADO Palpites: 19, 37, 21



SAGITÁRIO - Não perca tempo e aproveite para ir atrás do que idealiza, pois será o melhor dia para realizar seus objetivos! Mas hoje é Halloween, a bruxa tá solta e pode voar em sua direção a partir da tarde. Respire fundo, dobre a atenção com o dindim e fique longe de atritos. Melhore a sintonia no amor. Cor: AZUL Palpites: 09, 36, 39



CAPRICÓRNIO - As demandas profissionais devem se impor, mas nem esquenta, porque você vai dar conta de tudo com seu jeito ambicioso e determinado. O problema será no início da tarde, quando tensões e tretas podem rolar. Muita calma nessa hora! No amor, diga o que sente. Cor: MAGENTA Palpites: 48, 18, 12



AQUÁRIO - Se depender das estrelas, você encerra o mês com boas novas, mas também com umas bagacinhas, viu? Ideias devem jorrar, mas o astral pode patinar, e aí, vale ter mais disciplina para não desperdiçar seu tempo e energia com coisas improdutivas. A quinta será de altos e baixos no amor. Cor: PINK Palpites: 06, 42, 24



PEIXES - Outubro terminando e a conta não fecha no azul? Bora pra luta porque você pode ter boas oportunidades para ampliar seus ganhos e organizar as finanças. Só convém controlar os ímpetos depois do almoço, quando há risco de gastar na louca. O amor conta com ótimas vibes! Cor: ROXO Palpites: 03, 54, 30