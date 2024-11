Horóscopo 02.11: Mercúrio em sagitário anuncia mudanças

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta sábado (2 ), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - O feriado será perfeito para entrar em contato com os amigos e matar a saudade de familiares e pessoas queridas! Vale reservar um tempo para ficar no seu canto. Bom momento para exercer sua fé, aprender mais sobre misticismo e meditar. Mantenha a paz no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 45, 43, 16



TOURO - As relações ganham novo fôlego e vai ser divertido reunir as pessoas queridas e estreitar os laços com quem anda distante! A chegada de Mercúrio em Sagitário à noite traz algumas mudanças e surpresas, mas também destaca a sua sensualidade. No amor, jogue todo o seu charme. Cor: CINZA Palpites: 47, 02, 11



GÊMEOS - O feriado começa com um astral mais sério. Se está precisando de grana, pode ser uma boa pegar um serviço extra: tem tudo para render! Mas também vale tirar um tempo para cuidar direitinho da sua saúde, que estará mais frágil à noite. O amor fica protegido. Cor: VERDE-ESMERALDA Palpites: 42, 24, 59



CÂNCER - A Lua segue firme e forte em seu paraíso astral neste feriado, o que deixa tudo mais leve e traz um novo fôlego para o amor. O astral será perfeito para encontrar pessoas queridas. Mas à noite, Mercúrio entra em Sagitário e pede mais seriedade, especialmente com a saúde. Cor: LILÁS Palpites: 32, 23, 49



LEÃO - Você começa o dia com muita disposição para curtir o seu cantinho e relaxar ao lado dos familiares. Mas a chegada de Mercúrio ao seu paraíso astral, à noite, tem tudo para animar as coisas! Seu lado ciumento dá as caras no amor, mas você pode usar o seu carisma para voltar às boas. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 15, 59, 22



VIRGEM - A Lua traz uma vibe descontraída pro feriado, e um rolê de última hora, viagem rápida e encontro com os amigos devem te animar! À noite, Mercúrio ativa seu lado mais caseiro e a relação com a família tem tudo para melhorar. O diálogo será a chave para melhorar o amor. Cor: AZUL Palpites: 21, 48, 27



LIBRA - A Lua envia as melhores vibes para a sua Casa da Fortuna, sinal de que vai sobrar habilidade com seu dinheiro! À noite, Mercúrio entra em Sagitário e garante as melhores energias para deixar a mesmice de lado. O ciúme pode dar as caras no amor, mas um bom papo ajuda a colocar tudo em ordem. Cor: VIOLETA Palpites: 59, 40, 41



ESCORPIÃO - Você vai contar com vibes maravigolds para resolver qualquer assunto que estava pendente, sem perder o bom humor. Planos para uma viagem também estão protegidos, então bora lá aproveitar ao máximo o feriadão! O amor recebe boas vibes, mas é melhor não exagerar no ciúme. Cor: PRETO Palpites: 41, 05, 31



SAGITÁRIO - Paz e sossego é tudo o que você precisa para relaxar, esquecer o estresse da semana e recarregar as baterias! À tarde, pode pintar uma grana inesperada, então confie nos seus instintos para não perder uma boa oportunidade. No amor, deixe seu lado descontraído falar mais alto. Cor: MAGENTA Palpites: 30, 03, 48



CAPRICÓRNIO - As estrelas vão favorecer o convívio com pessoas próximas. Vai sobrar energia pra sair da rotina e matar a saudade de quem anda longe. Mas com Mercúrio em seu inferno astral à noite, vale redobrar o cuidado com as palavras. Sintonia alta no amor. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 49, 32, 13



AQUÁRIO - Apesar do dia de folga, pode pintar uma boa oportunidade de ganhar uma grana ou dar uma turbinada na sua vida profissional. À noite, Mercúrio brilha em Sagitário e promete muitas novidades, especialmente com os amigos. O amor segue protegido. Cor: CEREJA Palpites: 25, 18, 09



PEIXES - O feriado começa com um astral mais leve para você curtir ao máximo os momentos de folga! As viagens estão protegidas, assim como os contatos. E com Mercúrio aumentando a sua popularidade à noite, você tem tudo para se divertir mais do esperava. No amor, evite se precipitar, ok? Cor: AMARELO Palpites: 54, 34, 19