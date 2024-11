18ª edição do festival Bar em Bar tem petiscos a preços promocionais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Os amantes da boa comida têm um encontro marcado com a 18ª edição do festival Bar em Bar, que se estenderá até 17 de novembro. Em uma celebração da cultura dos botecos, estabelecimentos de diferentes estados do Brasil abrirão suas portas para oferecer petiscos exclusivos a preços promocionais.

Com o tema "Um brinde aos melhores momentos", o evento promovido pela Abrasel destaca a importância dos bares como espaços de socialização e de celebração da gastronomia local. Durante essas semanas, os participantes poderão saborear criações elaboradas especialmente para o festival, valorizando a diversidade e a criatividade que caracterizam a culinária dos botecos.

“O Bar em Bar é um evento que evidencia e valoriza os bares brasileiros. Os chefs e cozinheiros dos estabelecimentos participantes dão um show de criatividade e inovação nos petiscos. E o festival acaba sendo uma síntese da diversidade gastronômica do nosso país”, comenta Lucas Pêgo, líder de desenvolvimento da Abrasel. Ele destaca que, além de promover petiscos deliciosos, o festival também valoriza a experiência única que os bares proporcionam aos seus frequentadores.

Para os proprietários, essa é uma oportunidade de conquistar novos clientes e reforçar a identidade de seus estabelecimentos. Os visitantes, por sua vez, terão a chance de descobrir novos lugares e se deliciar com receitas que prometem surpreender.

Neste ano, participam do festival os estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, São Paulo, Sergipe e Tocantins.