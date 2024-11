Horóscopo 03.11: Lua em sagitário deixa você mais sociável

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta domingo (3), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - A chegada da Lua em Sagitário desperta o seu lado aventureiro e atrevido, que vai fazer hora extra neste domingo! Pena que nem tudo é perfeito e pode pintar conflito com alguém da família, então invista na paciência. O alto–astral e um clima mais descontraído contagiam o amor. Cor: BRANCO Palpites: 38, 34, 16



TOURO - Fica mais fácil fazer alguns ajustes na rotina, repensar algumas coisas e abrir espaço para novidades, graças à Lua em Sagitário! A dica é agir com mais flexibilidade para se adaptar aos imprevistos e curtir os bons momentos. No amor, pode se preparar para momentos deliciosos na intimidade. Cor: AMARELO Palpites: 10, 57, 12



GÊMEOS - Neste domingo, a Lua entra em Sagitário logo cedo e avisa que você estará mais sociável do que nunca, Gêmeos. O dia será perfeito para buscar a companhia de pessoas que são importantes em sua vida, conhecer gente nova e movimentar os seus contatos. No amor, aposte no bom humor. Cor: ROXO Palpites: 27, 03, 39



CÂNCER - Domingou, Câncer, e vai sobrar pique para correr atrás dos seus interesses e colocar alguns assuntos pessoais em ordem. Os cuidados com a saúde pedem um pouco mais de cautela à tarde, por isso, escute o seu corpo. No amor, evite atritos por causa de bobagens. Cor: PRETO Palpites: 53, 17, 51



LEÃO - A Lua ilumina seu paraíso astral, e a sorte sorri para você! O astral é perfeito para fazer uma fezinha, descansar e encontrar pessoas queridas. As coisas devem correr sem grandes sustos durante o dia, mas talvez deva prestar atenção à sua saúde. O amor segue às mil maravilhas. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 54, 20, 47



VIRGEM - A chegada da Lua em Sagitário neste domingo coloca em destaque tudo o que tem a ver com o lar e a família, Virgem. Mas também vai sobrar energia para encontrar os amigos, sair com o pessoal e curtir ao máximo os momentos de lazer. No amor, controle o ciúme. Cor: ROSA Palpites: 22, 33, 42



LIBRA - A Lua brilha em Sagitário, e aproveite para desfazer um mal–entendido, mostrar seu lado mais sociável e colocar o que estava precisando em ordem. É verdade que pode surgir um ou outro atrito com a família mais tarde, mas um bom papo ajuda. Astral descontraído no amor. Cor: BRANCO Palpites: 29, 09, 36



ESCORPIÃO - Sua habilidade para lidar com dinheiro ganha um reforço da Lua e até a família pode dar uma mãozinha se estiver precisando. Planos para uma viagem ou passeio ajudam a levantar o astral e vai ser divertido manter contato com os amigos. No amor, controle a possessividade. Cor: CREME Palpites: 51, 44, 59



SAGITÁRIO - A Lua brilha no seu signo!! Os astros prometem renovar seu ânimo e avisam que você pode começar o dia com muito otimismo e disposição. Pode até pintar um ou outro atrito com alguém próximo, mas se souber ouvir e se colocar no lugar do outro, vão fazer as pazes. Tudo certo no amor. Cor: LILÁS Palpites: 53, 14, 51



CAPRICÓRNIO - Com a entrada da Lua em seu inferno astral, o dia pode pedir um pouco mais de cautela da sua parte, Caprica. Mas também trago boas notícias: as relações prometem momentos divertidos, desde que você seja mais flexível. Os laços seguem fortes no amor. Cor: PINK Palpites: 31, 04, 24



AQUÁRIO - A chegada da Lua em Sagitário traz seu lado mais sociável à tona! O céu promete estimular o desejo de se divertir na companhia das pessoas próximas. Só não descuide da saúde, ainda mais à noite. Seu jeito mais descontraído pode animar o amor. Cor: AZUL Palpites: 43, 47, 38



PEIXES - Sua popularidade bate no teto e a Lua destaca seu lado sociável! Vale tirar um tempinho para cuidar da sua imagem e colecionar elogios. A convivência com a família pode passar por alguns altos e baixos, mas logo vocês voltam às boas. No amor, aposte no romantismo. Cor: VIOLETA Palpites: 21, 48, 54