Horóscopo 04.11: foco e disposição para começar a semana

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta segunda-feira (4), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Marte desembarca em seu paraíso astral nesta madrugada, e você começa a semana dando um show de otimismo! No trabalho, há boas chances de que os problemas se resolvam de maneira muito mais fácil do que estava esperando. Romantismo em alta no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 36, 54, 45



TOURO - Marte envia as melhores vibes para você agitar as coisas em casa, e a relação com os familiares tem tudo para se tornar melhor. No trabalho, você vai precisar de jogo de cintura para lidar com algumas mudanças que podem cair de paraquedas no seu colo. O amor fica protegido pelas estrelas. Cor: AZUL Palpites: 27, 45, 57



GÊMEOS - Marte destaca ainda mais o seu poder de comunicação, e também vai sobrar disposição para interagir com as pessoas e expandir seus contatos. Sua habilidade de se colocar no lugar do outro será seu maior trunfo. No amor, evite fazer cobranças. Cor: AMARELO Palpites: 30, 57, 36



CÂNCER - Você começa a semana com muito foco e disposição para correr atrás de melhorias no setor financeiro, graças Marte na sua Casa da Fortuna. Coloque as mãos na massa e faça sua parte para manter a atenção nas tarefas, assim o seu esforço vai render mais! As estrelas protegem o amor. Cor: CINZA Palpites: 24, 15, 06



LEÃO - A Lua segue em seu paraíso, mas faça um esforço para colocar as mãos na massa e não se distraia com qualquer coisinha. Mais tarde, você pode se destacar se tirar proveito do seu jeito carismático na hora de cuidar das suas tarefas. O amor reserva novidades. Cor: VERMELHO Palpites: 16, 10, 52



VIRGEM - Marte inferniza seu astral, e pede cautela com decisões impulsivas. Também pode pintar atrito em casa, mas o astral melhora ao longo do dia. Lembranças do passado prometem aquecer seu coração. O ciúme pode causar briga no amor, mas tudo volta às boas. Cor: PRETO Palpites: 27, 43, 25



LIBRA - Marte em Leão traz mais energia para você correr atrás dos seus sonhos, e vale a pena redobrar o esforço, já que há risco de mal–entendido. Depois, seu lado comunicativo e animado tem tudo para contagiar as pessoas! O amor conta com good vibes e muita descontração. Cor: LILÁS Palpites: 25, 34, 02



ESCORPIÃO - Marte vai turbinar seu lado ambicioso a partir de agora, Escorpião, e você pode encontrar boas oportunidades para brilhar na vida profissional. Mas é melhor ter cautela com os gastos para fugir de prejuízo. O ciúme será o maior desafio no amor, mas você vai dar a volta por cima. Cor: PRATA Palpites: 45, 18, 02



SAGITÁRIO - A chegada de Marte em Leão promete turbinar o seu desejo por aventuras, mas também favorece os estudos e as viagens, Sagita. O bom humor vai imperar, e seus planos para sair e se divertir contam com a proteção dos astros! Astral descontraído e leve no amor. Cor: VERDE Palpites: 06, 22, 15



CAPRICÓRNIO - Se pensava em fazer mudanças em alguns setores da sua vida, você pode contar com a energia de Marte para dar o primeiro passo! Só precisa redobrar a atenção para evitar problemas, especialmente ao conversar com alguém. Sinal de momentos intensos e deliciosos no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 19, 25, 09



AQUÁRIO - Os relacionamentos ganham uma energia mais vibrante a partir de agora, com a chegada de Marte em Leão. Mas é melhor não misturar dinheiro e amizade, porque pode dar ruim. O trabalho conta com boas energias. O amor segue blindado e com vibes maravilhosas! Cor: VIOLETA Palpites: 26, 08, 33



PEIXES - A saúde e assuntos de trabalho contam com a energia poderosa de Marte. Aproveite para correr atrás de projetos mais ousados e ambiciosos! Só não vale cobrar demais dos outros, porque o astral pode ficar tenso. Bom humor e descontração serão a chave para animar o amor. Cor: DOURADO Palpites: 10, 28, 03