Christina Aguilera no Brasil: Veja preços de ingressos de shows no Rio de Janeiro e em São Paulo

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Cantora fará sua tão aguardada estreia em solo brasileiro em 2025 com dois shows; em São Paulo, no Allianz Parque; e no Rio, na Farmasi Arena

A cantora Christina Aguilera fará sua tão aguardada estreia em solo brasileiro em 2025 com dois shows.

Além do CarnaUOL, em 8 de fevereiro, no Allianz Parque, em São Paulo, a artista agora anunciou uma apresentação solo no Rio de Janeiro, no dia 6 de fevereiro, na Farmasi Arena.

Os ingressos estarão disponíveis a partir do dia 8 de novembro, às 10h, no site do Eventim. O show é uma realização da 30e.

Ingressos para Christina Aguilera no Rio de Janeiro

Na capital fluminense, os ingressos variam entre R$ 790 e R$ 225. Confira:

Cadeira N3 - R$ 225 (meia-entrada legal) | R$ 450 (inteira)



- R$ 225 (meia-entrada legal) | R$ 450 (inteira) Cadeira N1 - R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 690 (inteira)



- R$ 345 (meia-entrada legal) | R$ 690 (inteira) Pista Premium - R$ 395,00 (meia-entrada legal) | R$ 790 (inteira)

Ingressos para Christina Aguilera em São Paulo

Imagem da cantora norte-americana Christina Aguilera durante show - INSTAGRAM/REPRODUÇÃO

A venda geral de ingressos para o CarnaUol, que ainda contará com Sean Paul e Steve Aoki, ocorre no site da Eventim. Os preços variam entre R$ 195 e R$ 1290.

Cadeira Superior - R$ 195 (estudante) / R$ 234 (social) / R$ 390 (inteira)



- R$ 195 (estudante) / R$ 234 (social) / R$ 390 (inteira) Cadeira Inferior - R$ 295 (estudante) / R$ 354 (social) / R$ 590 (inteira)



- R$ 295 (estudante) / R$ 354 (social) / R$ 590 (inteira) Pista - R$ 345 (estudante) / R$ 414 (social) / R$ 690 (inteira)



- R$ 345 (estudante) / R$ 414 (social) / R$ 690 (inteira) Front Stage PagBank - R$ 945 (estudante) / R$ 1.014 (social) / R$ 1.290 (inteira)

Christina Aguilera

O ano de 2024 tem um significado especial para Christina. Ela comemora os 25 anos do seu disco de estreia, homônimo.

Com uma série de sucessos e reconhecida por seus vocais incríveis, Christina Aguilera veio ao Brasil apenas para programas de TV e campanhas publicitárias. Este será seu primeiro show aberto no país.

Com mais de 25 anos de sucesso na carreira, espera-se que ela apresente alguns de seus maiores sucessos globais.