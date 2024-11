Caravana de Natal Coca-Cola chega a Pernambuco: veja datas e cidades

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com um espetáculo de luzes e músicas natalinas, a tradicional Caravana da Coca-Cola promete trazer "a magia do Natal" a várias cidades pernambucanas

A Caravana de Natal da Coca-Cola, que percorre diversas cidades do Brasil, promete encantar o público pernambucano em 2024.

Com caminhões iluminados e músicas festivas, a caravana visita cidades no interior e na capital:

Caruaru;

Garanhuns;

Região Metropolitana do Recife (RMR).



As paradas ocorrem em locais públicos e pontos turísticos e o público pode interagir com os personagens e adereços dos caminhões natalinos.

Recife tem três dias de Caravana

A capital pernambucana terá três dias de celebração com a Caravana de Natal.

Na próxima quinta-feira (14), o evento começa às 17h15 no Parque do Paiva, percorrendo:

Empório no Paiva;

Betos Bar, na Av. Bernardo Vieira de Melo;

Av. Boa Viagem;

Mix Mateus Boa Viagem, na Av. Arnaldo Carneiro;

Seu Tito Praia.

No dia 15, a caravana parte do Marco Zero e passa por:

Palácio das Princesas;

Lagoa do Araçá;

Monte dos Guararapes.

Já em 16 de dezembro, o ponto de partida será o Mix Mateus em Casa Caiada, com paradas em:

Shopping Patteo;

Praça da Igreja do Carmo;

Pan Drive;

Shopping Plaza;

Praça Casa Forte.

Caruaru recebe a caravana no Pátio de Eventos

Em Caruaru, a Caravana de Natal marca presença na próxima segunda-feira (18), com início das atividades às 18h.

O trajeto terá paradas no Pátio de Eventos e na Praça do Rosário.

Imagem: caminhões são enfeitados com luzes e se destacam nas ruas. - DOT Promo/Divulgação Imagem: caminhões são enfeitados com luzes e se destacam nas ruas. - DOT Promo/Divulgação

Garanhuns também está na rota

Em Garanhuns, o público poderá conferir a Caravana de Natal em 20 de novembro, também a partir das 18h.

Com início no icônico Relógio das Flores, o trajeto passa por pontos importantes como a Praça Fonte Luminosa, Mercadinho Boa Vista, Mercadinho do Ficheiro, Praça do Helder, Praça Deolinda Silvestre, a Prefeitura, e retorna ao Relógio das Flores.

Confira as rotas e horários atualizados

Para cada cidade visitada, a Coca-Cola disponibiliza links onde o público pode consultar o percurso completo da caravana e se informar sobre eventuais mudanças.

Os horários e rotas podem sofrer ajustes sem aviso prévio, por isso, é recomendável verificar as atualizações pelo site oficial da Caravana de Natal da Coca-Cola.