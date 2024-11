Fliporto volta a Olinda homenageando Chico Science e Carrero; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Após um hiato de seis anos, a XIII Festa Literária Internacional de Pernambuco (Fliporto) retorna a Olinda desta quinta-feira (14) ao domingo (17), no histórico Mercado Eufrásio Barbosa.

Entre os destaques estão Raimundo Carrero; Rosiska Darcy, imortal da Academia Brasileira de Letras; o português João Morgado; Paulo Vanderley; Jessier Quirino; Romoaldo de Souza, do JC; Henrique Rodrigues; Ronaldo Correia de Brito, entre outros. A curadoria é de Antônio Campos.

Os homenageados serão Raimundo Carrero e Chico Science, em virtude dos 30 anos do álbum "Da Lama ao Caos", lançado junto com a Nação Zumbi. A entrada é gratuita. A programação em lista está disponível no site da feira.

A Fliporto surgiu em 2005, na praia de Porto de Galinhas, em Ipojuca, onde permaneceu até 2009, quando se mudou para Olinda. A edição mais recente havia ocorrido em 2018, marcando um retorno a Porto de Galinhas.

Tributo

Chico Science morreu aos 30 anos, em 2 de fevereiro de 1997 - ALEXANDRE BELEM/ACERVO JC IMAGEM

O tributo a Chico Science será marcado pelo sarau inaugural, nesta quinta-feira (14), em que a DJ Vibra apresentará releituras das músicas do cantor.

Já no sábado (16), uma conferência com a jornalista Lorena Calábria e Goretti França, irmã de Chico Science, explora a relevância e o impacto cultural de "Da Lama ao Caos".

"A contemporaneidade da obra de Chico é grande. Vai do homem caranguejo e da Geografia da Fome de Josué de Castro, ainda muito presente, em um mundo marcado pela desigualdade e solidão, na era das redes sociais", diz Antônio Campos.

"É sobre esse mundo caótico e de homens famintos, que ele falou e deixou um legado que nos inspira, no seu genial disco Da Lama ao Caos com a Nação Zumbi."

Abertura

Raimundo Carrero - DONDINHO

Nesta quinta, às 15h, a abertura também contará com uma palestra da escritora Rosiska Darcy de Oliveira, que abordará a contemporaneidade e a aceleração do tempo em "Os Tempos que Correm".

Em uma mesa especial, às 17h, o autor pernambucano Raimundo Carrero discutirá, ao lado da cineasta Luci Alcantara e com mediação do jornalista Mário Hélio, o impacto das festas literárias na formação de novos autores.

Prêmio

Além dos debates e homenagens, a Fliporto lançará o "Prêmio Caminhos", coordenado por Henrique Rodrigues, ex-coordenador do prêmio SESC, em uma iniciativa para revelar novos talentos e incentivar a produção literária em Pernambuco.

A programação inclui, ainda, uma edição especial da revista Continente, da Companhia Editorial de Pernambuco (CEPE), com artigos e entrevistas que aprofundam os temas discutidos no evento.

A CEPE também promoverá a doação de livros para bibliotecas escolares de Olinda.

Olinda das Artes

Em paralelo à programação do Mercado Eufrásio Barbosa, o evento Olinda das Artes envolverá mais de 50 ateliês em todo o Sítio Histórico.

Eles receberão performances culturais e opções gastronômicas que integram a culinária local.O evento homenageará o pintor Di Farias e terá curadoria da artista plástica Sil Karla.

Exposição

CENTRO CULTURAL Abertura da Semana do Patrimônio Cultural ocorrerá no Eufrásio Barbosa - INSTAGRAM/PREPRODUÇÃO

No Mercado Eufrásio, também será realizada a exposição "Pernambuco, Jardim dos Baobás", do ornalista e fotógrafo Marcus Prado, responsável por uma pesquisa que percorreu 700 km no estado, da cidade de Itamaracá, na Região Metropolitana, ao município de Araripina, no Sertão.

A exposição acontecerá no Solar da Marquesa, próximo ao Eufrásio Barbosa, que possui um belo Baobá.

"O baobá carrega muitos símbolos. Nesta hora de tantas incertezas, separações de povos, migrações em todos os continentes, guerras entre irmãos e vizinhos, essa árvore, símbolo da África Negra, representa a força, a superação. E deve ser preservada e semeada", destaca Antônio Campos.

2025

De acordo com a organização, a edição de 2025 deve ocorrer com uma programação simultânea e virtual entre Olinda e Aveiro, em Portugal. "A Fliporto pretende também fazer uma edição Fliporto Portugal simultânea à Fliporto Brasil em 2025, com interação virtual entre programações, provocando uma internacionalização maior ainda das suas atividades", encerra Campos.

SERVIÇO

Fliporto 2024 - XIII Festa Literária Internacional de Pernambuco

Onde: Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda

Quando: Dias 14 a 17 de novembro de 2024

Acesso: Gratuito

Programação completa em: https://fliporto.com.br/ (site) e @fliporto (Instagram)