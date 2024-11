Artesanato de Talentos inaugura loja colaborativa de Natal no RioMar Recife

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Iniciativa do shopping com o IJCPM e Instituto Fecomércio-PE estimula geração de renda e projeção de 6 artesãos de comunidades da Zona Sul do Recife

O empreendedorismo comunitário, indústria criativa e a sustentabilidade estão na vitrine da loja Artesanato de Talentos de Natal, inaugurada esta semana no RioMar Recife. O espaço colaborativo é uma parceria do shopping com o Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) e o Instituto Fecomercio-PE e reúne mais de 1 mil peças de decoração para as festas de fim de ano, produzidas por 16 artesãs e artesãos das comunidades do Pina e Brasília Teimosa.

Localizada no piso L2, próximo à C&A, na loja é possível encontrar itens como guirlandas, árvores da Natal, presépios, toalhas de mesa, guardanapos e sousplat, com valores que variam de R$ 10,00 a R$ 350,00.

“São opções de presentes e decorações que carregam histórias e significado: valorizam talentos e saberes locais, feitos com técnicas artesanais e materiais reciclados. A renda é revertida integralmente às pessoas empreendedoras, que expõem e comercializam suas produções em um espaço sem custo”, destaca a diretora de Desenvolvimento Social do Grupo JCPM, Lúcia Pontes.

O projeto foi lançado em 2015, com ativações de lojas sempre em datas festivas e de grande movimentação do comércio, que incluem Carnaval e São João. Neste fim de ano, a iniciativa ganhou também um novo espaço de comercialização das peças artesanais, com um estande todos os sábados, na Feira da Aurora, no bairro da Boa Vista.

Ao longo no ano, os participantes recebem capacitações sobre gestão, montagem de vitrine, precificação, atendimento ao cliente, marketing digital, entre outras.

“Com as qualificações e mentorias, fortalecemos a qualidade técnica e a autoestima para que os empreendedores conquistem autonomia para alavancar seus negócios, fortalecendo a economia nas comunidades e oferecendo ao público peças artesanais autênticas, que entrelaçam tradição e inovação”, pontua a secretária executiva do Instituto Fecomércio, Wilma Fonseca.

A Artesanato de Talentos de Natal no RioMar Recife funcionará até o dia 24 de dezembro, com expectativa é movimentar cerca de R$ 100 mil em vendas.

