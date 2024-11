Romoaldo de Souza conta a história do café e métodos de preparo na Fliporto

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Colunista do JC e correspondente da Rádio Jornal, em Brasília, ministra palestra no sábado (16), em evento no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda

Após uma pausa de cinco anos, Olinda recebe a Festa Literária Internacional de Pernambuco - Fliporto. O evento, que iniciou nesta quinta-feira (14) e vai até o próximo domingo (17), no Mercado Eufrásio Barbosa, em Olinda, reúne literatura, cultura, arte e lazer em um só lugar. Nesta 13ª edição, a Fliporto terá como homenageados o escritor Raimundo Carrero e o músico Chico Science –, em celebração aos 30 anos do disco Da lama ao Caos, da Nação Zumbi.

O colunista do JC e correspondente da Rádio Jornal em Brasília, Romoaldo de Souza, participará da edição 2024 ministrando uma palestra, neste sábado (16), sobre a história do café até sua chegada no Brasil, em 1727, e como se expandiu no País a partir de Pernambuco. "Além da parte histórica do café, vou falar sobre os métodos de preparo: coado, filtrado, prensado e expresso; além de destacar três pontos: o que é o café do dia a dia, quais são as qualidades do grão chamado de café gourmet e por que o café especial está ganhando mercado", explicou Romoaldo de Souza, que também irá declamar seu novo conto, 'Paralelo 14'.

O evento gratuito, que também comemora os 500 anos de Camões, também discutirá temas como literatura e inteligência artificial, o cangaço, e a relação com a geografia da fome, com ênfase na obra de Chico Science. Para participar de algumas atividades é preciso fazer uma inscrição prévia pelo site: www.linktr.ee/fliporto.

Abertura do evento

Na abertura do evento, nesta quinta-feira (14), o escritor Raimundo Carrero participou de uma mesa especial ao lado da cineasta Luci Alcântara, com mediação de Mário Hélio, e discutiram a importância das festas literárias na formação de novos autores. Nos próximos dias, a programação da Fliporto incluirá uma homenagem a Chico Science, ícone do Manguebeat, apresentando releituras de suas músicas pelo DJ Vibra.

No sábado (16) haverá uma conferência sobre os 30 anos do disco Da Lama ao Caos, contando com a presença da jornalista Lorena Calábria e de Goretti França, irmã de Science.