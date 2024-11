Programação da TV, 18/11: Atualize-se sobre o final de semana com o Primeiro Impacto PE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

TV JORNAL/SBT 2

Fone (81) 3413.6300

06:00 – Terço de Jesus das Santas Chagas

06:30 – Primeiro Impacto PE

07:30 – Primeiro Impacto

09:30 – Chega Mais

11:15 – Cotidiano

11:40 – TV Jornal Meio Dia

13:15 – Turma do Barra

13:45 – Carinha de Anjo

14:30 – Quando Me Apaixono

15:30 – Fofocalizando

16:30 – Meu Caminho é Te Amar

17:30 – Tá Na Hora

18:30 – O Povo Na TV

19:45 – SBT Brasil

20:45 – A Caverna Encantada

21:30 – As Aventuras de Poliana

22:00 – Programa do Ratinho

23:30 – Arena SBT

00:45 – The Noite

01:30 – Operação Mesquita

02:00 – Pod Night

02:45 – Sessão Madrugada

BANDEIRANTES/TV TRIBUNA

04:00 – 1ª Jornal

05:00 – Papo Com Sabor

05:45 – Oração do Dia com Profeta Vinícius Iracet

06:00 – Jornal Bandnews

08:00 – Agro Band

08:15 – Igreja Internacional da Graça de Deus

08:45 – Bora Brasil

11:00 – Jogo Aberto

12:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição

13:00 – Jogo Aberto Pernambuco

13:00 – Jornal da Tribuna – 1ª Edição

13:50 – Bem Você

14:10 – Hora da Treta Com Pablo Marques

14:30 – Melhor da Tarde

16:00 – Brasil Urgente Pernambuco

17:00 – Brasil Urgente

18:50 – Jornal da Tribuna

19:20 – Jornal da Band

20:25 – Melhor da Noite

21:20 – Show da Fé

22:15 – Perrengue do Dia

22:45 – Pesadelo na Cozinha

00:15 – Jornal da Noite

01:10 – Esporte Total

02:05 – Resenha do Galinho

02:40 – +Infor

03:00 – Jornal da Band (R)

TV CLUBE / RECORD

06:30 – Balanço Geral Manhã

08:40 – Fala Brasil

10:00 – Hoje em Dia

11:50 – Balanço Geral PE

14:30 – Vem Pernambuco

15:30 – O Rico e Lázaro

16:30 – Cidade Alerta

18:00 – Cidade Alerta Pernambuco

19:15 – Jornal Guararapes

19:55 – Jornal da Record

21:00 – Força de Mulher

21:45 – Gênesis

22:30 – A Fazenda

23:45 – Chicago Fire

00:30 – Jornal da Record

TV BRASIL/TV UNIVERSITÁRIA

06:00 – Agro Amazonas

07:00 – TV Brasil Animada

11:30 – D.P.A. – Detetives do Prédio Azul

11:45 – Tem Criança na Cozinha

12:00 – O Cerrado e Outros Bichos

12:30 – Stadium 1º Tempo

12:45 – Repórter Brasil Tarde

13:30 – Visite Paraná

14:00 – Brasil Visto de Cima

14:30 – Terra Brasil

15:00 – Imensidão Azul

16:00 – Sem Censura

18:00 – Brasil Visto de Cima

18:30 – Stadium

19:00 – Repórter Brasil Noite

20:00 – Sangue Oculto

21:00 – Caminhos da Reportagem

21:30 – Brasileirão Série B – Ceará (CE) x América (MG)

23:45 – Sem Censura

02:00 – Sangue Oculto

03:00 – Imensidão Azul

04:00 – Brasil Visto de Cima

04:30 – Terra Brasil

05:00 – Caminhos da Reportagem

05:30 – Brasil Visto de Cima

REDE GLOBO / CANAL 13

04:00 – Hora Um

06:00 – Bom Dia Pernambuco

08:30 – Bom Dia Brasil

09:30 – Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 – Mais Você

11:45 – NE1

13:00 – Globo Esporte

13:25 – Jornal Hoje

14:45 – Cabocla

15:25 – Sessão da Tarde – A História de Mahalia Jackson

17:05 – Alma Gêmea

18:25 – Garota do Momento

19:10 – NE2

19:40 – Volta Por Cima

20:30 – Jornal Nacional

21:20 – Mania de Você

22:25 – Tela Quente – King Richard: Criando Campeãs

00:10 – Jornal da Globo

01:00 – Conversa com Bial

01:40 – Volta Por Cima (R)

02:25 – Comédia na Madrugada I

03:10 – Comédia na Madrugada II