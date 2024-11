Duo infantil Tapete Voador leva histórias de lendas populares ao Agreste

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O duo pernambucano Tapete Voador leva para Belo Jardim, no Agreste, uma série de apresentações inéditas nos dias 19 e 23 de novembro e 6 de dezembro. O espetáculo "Reza a Lenda" explora as ricas lendas populares de Pernambuco, trazendo nove canções autorais que dão vida a personagens como Comadre Florzinha, João Galafuz, Palhaço do Coqueiro, entre outros.

Com acessibilidade para surdos e cegos, os shows contam com intérprete de libras e uma caixa tátil. Ludicamente apelidada de "Caixa Mágica", a engenhoca conta com todos os personagens e elementos dos shows, fazendo ligação com as histórias para uma vivência imersiva.

Na terça (19), a companhia realizará três apresentações exclusivas para alunos de escolas públicas da região. No sábado (23), a sessão será aberta ao público, no Festival Carnaúba. O local das apresentações de dezembro ainda serão definidos.

"Esse é o nosso projeto mais antigo e que mais se transformou com o passar do tempo. A ideia era perpetuar as lendas, com a questão de cutucar as crianças para que elas tenham curiosidade de buscar as coisas que estão ao redor delas e elas não sabem", diz Mila Puntel, ao JC.

Encenação

A encenação contará com as artistas Milla Puntel e Bruna Peixoto, o percussionista Manoel Malaquias e o ator e intérprete de Libras Anderson Andrade, garantindo uma experiência inclusiva e cativante.

Antes de cada apresentação, haverá uma atividade tátil para promover a interação com o público e, após os espetáculos direcionados às escolas, um bate-papo com a plateia enriquecerá ainda mais o aprendizado cultural.

"Estamos bem felizes que mais crianças vão poder se alimentar dessas histórias pois neste espetáculo temos recursos de acessibilidade ainda mais imersivos. Estamos bem felizes. Teremos um ator que interpreta e conversa com a gente em forma de libras", continua.

De geração para geração

Milla Puntel e Bruna Peixoto formam o duo pernambucano Tapete Voador - THAIS MOURA/DIVULGAÇÃO

Formado por Mila Puntel e Bruna Peixoto, o duo trabalha reunindo música, narração e teatro e costuma utilizar em suas apresentações, recursos cênicos que auxiliam na construção de narrativas que possibilitam às crianças a aguçar a sua imaginação.

"O grupo começou em 2012 com a missão de continuar a passar mensagens de geração para geração. Histórias que aconteceram lá atrás para que não se percam. É como se o grupo fosse um porta voz do passado, para as gerações atuais", diz Mila.

"O tapete se fincou nesse lugar de transferir para as futuras gerações, culturas, pessoas, ritmos, para que eles não se acabem. A missão deste espetáculo é que a criança escute, veja e conte essas histórias com a sua própria forma de falar."

SERVIÇO

Local: Festival Carnaúba – Belo Jardim (PE)

Datas e Sessões:

Terça (19/11) - Apresentações para alunos de escolas públicas

Sábado (23/11) - Apresentação aberta ao público (gratuita)

Quanto: Gratuita