Recife terá festival de samba gratuito no Parque Santana; confira programação

Após receber evento de jazz, o Parque Santana, na Zona Norte do Recife, será palco da primeira edição do Festival de Samba do Recife, no dia 23 de novembro, a partir das 16h. A entrada será gratuita.

Entre as atrações estão Gerlane Lops, escola de samba Gigante do Samba, Orquestra Recife de Bambas, Sambadeiras e DJ 440.

O festival é uma realização da Prefeitura do Recife, com organização da Secretaria de Turismo e Lazer.

Atrações do festival de samba

Gerlane Lops em evento de Carnaval na embaixada brasileira de Lisboa - Arquivo Pessoal

A programação começa com a apresentação do DJ 440, que abrirá o evento com um setlist de samba contemporâneo e um vasto repertório musical.

Em seguida, às 17h, é a vez das Sambadeiras, primeira bateria feminina de samba de Olinda.

Às 18h, a Orquestra Recife de Bambas leva seus batuques e tamborins ao palco, com um repertório clássico de sambas e a participação especial de grandes nomes da cena local, como Helena Cristina, Martins, Nega do Babado e Dinah Santos.

A cantora Gerlane Lopes sobe ao palco do festival às 20h e promete ser o ponto alto do evento.

Na sequência, o DJ 440 faz uma nova apresentação, às 19h30, para esquentar o público.

Feira Colaborativa Crabolando

O Festival de Samba do Recife contará com a Feira Criativa Crabolando, que oferecerá aos visitantes produtos de artesanato local, com variadas marcas e segmentos de empreendedores locais.

O espaço também vai contar com opções gastronômicas, oferecendo ao público a oportunidade de saborear delícias típicas enquanto aprecia o festival.

Confira a programação completa

16h - DJ 440

17h - Sambadeiras

18h - Orquestra Recife de Bambas, com Helena Cristina, Martins, Nega do Babado, Dinah Santos

19h30 - DJ 440

20h - Gerlane Lops

21h - Escola de samba Gigante do Samba

SERVIÇO

I Festival de Samba do Recife

Onde: Parque Santana

Data: 23 de novembro de 2024, a partir das 16h

Quanto: Gratuito