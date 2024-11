Horóscopo 19.11: ambição em alta e surpresas no radar

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta terça-feira (19), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - O céu avisa que os assuntos familiares podem concentrar sua atenção, mas tente equilibrar o serviço com as tarefas e obrigações em casa. A praticidade e o bom–senso serão o seu trunfo para encher o bolso e agarrar as boas oportunidades que devem surgir! A sintonia no amor vai crescer. Cor: PRETO Palpites: 15, 44, 51



TOURO - Sua habilidade para se comunicar e trocar ideias será imbatível, o que pode ajudar na hora de finalizar qualquer tarefa no trabalho. À noite, Plutão entra em Aquário e destaca seu lado ambicioso: é hora de fazer grandes planos para o futuro! A vida amorosa se torna mais agitada. Cor: ROXO Palpites: 27, 30, 45



GÊMEOS - Você vai dar um show na hora de lidar com dinheiro e pode encontrar novas oportunidades de batalhar por uma vaga ou promoção. Mas, embora sua habilidade com grana siga em alta, também é importante colocar as mãos na massa e focar nas tarefas do dia a dia. Bom humor no amor. Cor: AMARELO Palpites: 36, 34, 10



CÂNCER - Você começa o dia com ânimo renovado! Seu jeito mais seguro e decidido pode fazer a diferença, especialmente se precisar lidar com pessoas de fora. Depois, as estrelas enviam as melhores vibes para passeio com a turma, para colocar a conversa em dia. No amor, o desejo vai pegar fogo! Cor: AZUL Palpites: 47, 43, 16



LEÃO - Talvez seja preciso agir nos bastidores em alguns momentos se quiser dar conta de tudo o que precisa fazer. Mas não precisa se preocupar, porque o astral será favorável aos seus interesses, inclusive na vida profissional. Falar menos e ouvir mais ajuda a manter a paz no amor. Cor: LARANJA Palpites: 28, 10, 46



VIRGEM - No trabalho, mostrar suas ideias e ouvir outros pontos de vista pode ser muito inspirador, especialmente se trabalha em equipe. Os relacionamentos ficam animados ao longo do dia, inclusive com os amigos. Sair da rotina ajuda a animar o amor. Cor: LILÁS Palpites: 61, 07, 11



LIBRA - Tudo indica que pode se sair muito bem ao montar projetos mais ambiciosos para o futuro, repensar algumas coisas e focar no que realmente importa. Mas é Plutão no seu paraíso astral que promete as melhores surpresas! Criatividade, charme e carisma serão seus pontos fortes, inclusive no amor. Cor: MAGENTA Palpites: 52, 34, 19



ESCORPIÃO - Você começa o dia com muita energia, Escorpião, mas é preciso focar no trabalho antes de se divertir. Depois, os astros garantem as melhores vibes para os momentos de lazer e você pode encontrar muitas chances de se divertir, viu? Vibes maravilindas no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 54, 45, 29



SAGITÁRIO - O dia promete mudanças e surpresas, mas não há motivos para se preocupar. Afinal, tudo deve se ajeitar da melhor maneira para os seus interesses! No trabalho, ligue as antenas para aproveitar novas oportunidades que podem cruzar seu caminho. A atração física deve ter papel importante no amor. Cor: GOIABA Palpites: 03, 01, 19



CAPRICÓRNIO - Se depender das estrelas, os trabalhos em equipe ou em parceria contam com as melhores vibes hoje, Caprica. Aproveite para exercitar mais o diálogo, assim, fica fácil se entender com todo mundo. O amor sai ganhando com as energias positivas enviadas pelos astros. Cor: VERMELHO Palpites: 18, 34, 16



AQUÁRIO - Cuidar das tarefas de rotina pode exigir mais dedicação, mas todo o seu esforço tem boas chances de virar dinheiro no bolso. E ainda por cima, Plutão entra em seu signo e promete turbinar a sua disposição. Confie mais no seu taco no amor. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 05, 13, 32



PEIXES - Você vai dar um show de criatividade e habilidade para lidar com as pessoas em tudo o que fizer, inclusive no trabalho. Se anda sonhando em fazer algo diferente ou mais desafiador, esse é o momento perfeito para partir pra ação! Seu carisma fica mais forte: use e abuse disso no amor! Cor: ROSA Palpites: 22, 14, 40