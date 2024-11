Recife celebra Dia da Consciência Negra com programações culturais e turísticas; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

No primeiro feriado do Dia da Consciência Negra, nesta quarta-feira (20), o Recife e Olinda se tornam palcos de celebrações que exaltam a cultura, a história e a resistência do povo negro.

A programação inclui o cortejo do Afoxé Omô Nilê Ogunjá saindo do Marco Zero; o Afrofest, no Pátio de São Pedro; e um roteiro especial do Recife Afro pelo Olha! Recife.

Exposição na Caixa Cultural, espetáculo na Pracinha de Boa Viagem e a Marcha da Capoeira completam o dia.

Em Olinda, a Caminhada Afroturística Olinda Negra percorre marcos históricos com forte influência afro. Será, enfim, um dia imersão em arte, memória e celebração, destacando as contribuições fundamentais da cultura negra.

Cortejo no Bairro do Recife

Debate sobre a sustentabilidade dos passistas de Frevo e espetáculo de dança celebram o Dia Internacional da Dança no Paço do Frevo - Divulgação

O Paço do Frevo, museu dedicado à salvaguarda e difusão da expressão, realiza o cortejo do Afoxé Omô Nilê Ogunjá, que sai do Marco Zero rumo ao Paço do Frevo, a partir das 18h.

No domingo (24), o projeto "Panorama Dança" apresenta o show "Dignidade de Rainha", do Afoxé Oxum Pandá, também às 18h.

Pátio de São Pedro

O Pátio de São Pedro está localizado no bairro de São José, reunindo um dos mais expressivos legados barrocos recifenses - Andrea Rego Barros @aregobarros

O Pátio de São Pedro, em São José, recebe o Afrofest, festival independente de cultura negra coordenado pela produtora cultural Jadion Helena.

As atrações começam às 15h, com DJ Vibra, Balé Afro Majê Molê, Bloco de Samba A Turma do Saberé, Coco de Mulheres, Coco Raízes de Arcoverde, Luz de África com Isaar e Afonjah, Banda Carranza e Afroito.

Recife Afro

Pátio do Terço - IKAMAHÃ/PCR

Às 9h, será realizado um roteiro especial do Olha! Recife a pé, o Recife Afro. Os participantes vão conhecer algumas das principais personalidades negras de Recife como Naná Vasconcelos e Zumbi.

A rota também realizará visita aos pátios com maior influência afro na cidade como o Pátio do Terço e o Pátio de São Pedro. As inscrições estão abertas no olharecife.com.br.

Grupo Fuzuê

A Pracinha de Boa Viagem, na Zona Sul, será palco do espetáculo Referências do Fuzuê - Mestras, Mestres e Terreiros, do Grupo Fuzuê de Dança.

As apresentações começarão às 18h30 e seguirão até 22h30, tudo de graça e aberto ao público. A realização é da Secretaria de Turismo e Lazer do Recife, junto à Gerência de Igualdade Racial.

Capoeira

A 14ª Marcha da Capoeira Zumbi de Palmares terá concentração às 14h, no Marco Zero. A ideia é preservar a trajetória de luta contra o racismo e de defesa da cultura negra, através da valorização e visibilidade da capoeira.

Exposição

A exposição fotográfica "PEBA – A Afrobrasilidade de Pernambuco e Bahia", de Sérgio Figueiredo e Williany Amaral - SÉRGIO FIGUEIREDO/DIVULGAÇÃO

A exposição fotográfica "PEBA – A Afrobrasilidade de Pernambuco e Bahia", de Sérgio Figueiredo e Williany Amaral, será aberta a partir das 16h na Galeia 1 da Caixa Cultural, no Bairro do Recife.

A mostra reúne trabalhos de mais de 30 fotógrafos e fotógrafas de Pernambuco e da Bahia, além de outros elementos das artes visuais.

Às 18h, o espaço receberá o show de Ekedy Sinha, "Na Seiva da Voz" (BA). Às 19h, será realizado um cortejo do Maracatu Estrela Brilhante do Recife.

Caminhada em Olinda

Caminhada Afroturística Olinda Negra - DIVULGAÇÃO

O Sítio Histórico de Olinda recebe a Caminhada Afroturística Olinda Negra, a partir das 9h, partindo do Mercado da Ribeira.

A rota definida pelo Afoxé Alafin Oyó será cumprida de 2h a 3h, ressaltando a relevância do povo preto em manifestações culturais como frevo, blocos, maracatus e afoxés.

O roteiro passa pelos Quatro Cantos, Largo do Amparo, Alto da Sé, Largo do Bonsusesso, Praça do Baobá e Sede do Afoxé Alafin Oyó. Os interessados devem se inscrever através do formulário disponível no link no site da prefeitura.