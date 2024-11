Horóscopo 22.11: O astral é pra lá de favorável

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta sexta-feira (22), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Sextou, e o dia começa bem movimentado! Ainda bem que você conta com a sorte para contornar qualquer perrengue que aparecer pela frente. Mas, à tarde, não é pra sair comprando tudo, ok? O risco de prejuízo é real se não maneirar nos gastos. Romantismo e alto–astral estão garantidos no amor. Cor: AZUL Palpites: 30, 57, 21



TOURO - As estrelas avisam que você pode se sair melhor em tarefas que pedem praticidade. Mas deixe questões pessoais de lado e foque no que deve fazer, tá? Vênus e Saturno mandam as melhores vibes para os contatos com amigos e pessoas próximas. No amor, não exagere nas demonstrações de ciúme. Cor: CINZA Palpites: 45, 11, 54



GÊMEOS - Seu jeito comunicativo fica ainda mais evidente, e te ajuda a se entender melhor com colegas, pessoas próximas e com o público em geral. Mas é melhor ter cuidado com fofoca ou confusão na parte da tarde: escolha as palavras com cuidado! No amor, seu poder de atração apimenta a intimidade. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 35, 44, 41



CÂNCER - O astral é pra lá de favorável para as suas finanças! Você pode identificar uma oportunidade única de encher o bolso, mas terá que se esforçar para isso. Vênus e Saturno trocam likes e avisam que os relacionamentos vão contar com uma dose extra de proteção. A sintonia tem tudo pra crescer no amor. Cor: LARANJA Palpites: 57, 10, 37



LEÃO - Você conta com ótimas energias para correr atrás dos seus interesses. Pode até surgir um ou outro pepino, mas nada que você não consiga dar conta. Evite implicar com os outros sem motivo e foque nos resultados que pretende alcançar no trabalho. O amor segue protegido pelas estrelas! Cor: AMARELO Palpites: 57, 45, 39



VIRGEM - A Lua segue infernizando seu astral, e vai precisar de mais sensibilidade para lidar com assuntos do dia a dia, inclusive aquelas tarefas de rotina. A boa notícia é que, se ouvir seu sexto sentido, você tem tudo para se sair melhor do que esperava! Vênus e Saturno enviam vibes maravilindas para o amor. Cor: PRETO Palpites: 51, 42, 06



LIBRA - Com Vênus e Saturno trocando likes, seu bom–senso tem tudo para crescer e ajudar você a se concentrar no serviço de rotina. Mas pode pintar briga com um amigo à tarde, então aposte em uma boa conversa para fazer as pazes. Clima leve e descontraído no amor. Cor: AZUL Palpites: 16, 61, 52



ESCORPIÃO - Você não vai deixar que nada fique no seu caminho, e esse empenho no trabalho tem tudo para render uma grana extra! É verdade que pode pintar concorrência ou rivalidade à tarde, mas você conta com determinação de sobra para dar a volta por cima. Deixe as críticas de lado no amor. Cor: ROSA Palpites: 36, 09, 45



SAGITÁRIO - A camaradagem com os colegas tem tudo para crescer. Essa é a sua deixa pra investir no seu crescimento, seja na vida pessoal ou profissional. As finanças contam com ótimas energias, só tenha cuidado para não se distrair com bobagens. O amor conta com leveza, bom humor e animação. Cor: BRANCO Palpites: 47, 20, 18



CAPRICÓRNIO - Você pode canalizar toda a sua energia para algo produtivo, mas precisa manter o foco nas tarefas se quiser que o serviço renda. Seu sexto sentido fica mais aguçado, e você será capaz de manter seus objetivos em segredo. A atração física vai dar as cartas no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 08, 42, 17



AQUÁRIO - Nesta sexta, priorize as tarefas que podem ser feitas em parceria e verá como as coisas devem progredir melhor do que você esperava. Depois do almoço, Vênus e Saturno avisam que pode receber uma grana inesperada. Só mantenha isso em segredo por enquanto, ok? O ciúme pode incomodar no amor. Cor: LILÁS Palpites: 16, 25, 34



PEIXES - Você vai fechar a semana com uma disciplina de dar inveja! Mostre o quanto você pode render quando se compromete. Mas nem tudo é perfeito, e à tarde há risco de perder informação importante ou se distrair com os prazos. Astral mais leve e animado na sua vida amorosa. Cor: CEREJA Palpites: 34, 10, 36