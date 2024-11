Horóscopo 24.11: Suas expectativas para curtir o dia aumentam

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida neste domingo (24), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - O dia é bom para você cuidar de algumas tarefas que vinha empurrando com a barriga nos últimos tempos. Depois, o astral fica tenso: antes de brigar com alguém, tente ouvir os dois lados para não cometer uma injustiça. No amor, lidar com a rotina talvez seja o maior desafio, mas tudo fica bem. Cor: AMARELO Palpites: 10, 52, 34



TOURO - A Lua segue em seu paraíso astral e promete muita energia e disposição para se divertir, passear e curtir a companhia das pessoas mais próximas. Mas nem tudo é perfeito, mas pegue mais leve nas críticas também. No amor, controle o ciúme e fuja de brigas à noite. Cor: PRETO Palpites: 23, 40, 22



GÊMEOS - Suas expectativas para curtir o dia numa boa com a família aumentam, bebê. Se pensa em fazer alguns ajustes ou mudanças em casa, vá em frente! Depois do almoço, pode pintar atrito ou torta de climão com o pessoal se não pegar mais leve. No amor, redobre a atenção com o ciúme. Cor: ROXO Palpites: 09, 27, 54



CÂNCER - O céu amanhece suave e pra lá de favorável para você passear, visitar um lugar novo e colocar a conversa em dia com as pessoas queridas. Mas é melhor escolher bem as palavras e redobrar o cuidado com os amigos. O astral fica meio tenso no final do dia, mas não deixe isso atrapalhar o amor. Cor: VIOLETA Palpites: 39, 48, 36



LEÃO - Você pode ter boas novas envolvendo grana, então abra os olhos e aproveite uma liquidação ou oportunidade de comprar algo que deseja há tempos. Mas tenha cuidado, porque se você exagerar nos gastos, uma hora a conta chega. No amor, fuja das cobranças. Cor: MAGENTA Palpites: 27, 18, 43



VIRGEM - O dia começa com muito pique para encontrar e curtir as pessoas queridas, mas talvez seja preciso pegar mais leve nas cobranças. Afinal, ninguém é perfeito! Bater de frente com o pessoal de casa e exigir tudo do seu jeito pode virar um problema. Mantenha o astral leve no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 07, 43, 25



LIBRA - A Lua segue infernizando seu astral e você pode sonhar com paz e sossego para fechar o final de semana no seu canto. Mas você vai precisar de muita paciência para driblar uma briga com gente fofoqueira ou intrometida. No amor, drible a desconfiança. Cor: BRANCO Palpites: 07, 11, 52



ESCORPIÃO - O domingão começa pra lá de animado, especialmente se tem planos para um passeio ou encontro com os amigos. Também vale conhecer gente nova e circular por aí para arejar a cabeça. Mas lembre que misturar dinheiro e amizade nunca é uma boa ideia. Mantenha a paz no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 54, 19, 27



SAGITÁRIO - O dia começa tranquilo para quem tem planos de fazer compras, passear ou resolver alguns assuntos mais sérios envolvendo dinheiro. Mas o céu não será tão favorável para as relações, e isso pode se refletir na sua expressão. No amor, redobre o cuidado com o que fala e não exagere nas críticas. Cor: VERMELHO Palpites: 46, 37, 19



CAPRICÓRNIO - O domingo começa bem animado, especialmente se tem planos para viajar ou fazer um passeio diferente. À tarde, porém, é melhor ligar as antenas e ficar bem longe de qualquer tipo de exagero, já que é a sua saúde que vai sair perdendo se você não andar na linha. Vá com calma no amor. Cor: SALMÃO Palpites: 43, 36, 46



AQUÁRIO - Sua intuição tem tudo para ficar a mil por hora neste domingo, e há chance de descobrir um segredo importante. Mas o resto do dia fica meio tenso e é melhor pegar leve pra não se envolver em uma briga com os amigos ou outras pessoas queridas. A atração física aumenta no amor. Cor: CINZA Palpites: 11, 09, 18



PEIXES - O domingo promete muita diversão na companhia das pessoas queridas, e você vai se divertir se puder encontrar os amigos e sair da rotina. Mas o céu avisa que você vai precisar de muita paciência para lidar com familiares que gostam de palpitar na sua vida. Sintonia em alta no amor. Cor: ROSA Palpites: 61, 11, 43