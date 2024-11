Abertura do natal do Recife será com Antônio Nóbrega em concerto no Dona Lindu

O multiartista Antonio Nóbrega está de volta ao Recife para abertura da programação natalina da cidade, neste domingo, um de dezembro. O concerto será gratuito, a partir dàs 19h, na área externa do Parque Dona Lindu.

Ao lado da Orquestra Sinfônica do Recife (OSR), sob a regência do maestro Lanfranco Marcelletti Jr., Nóbrega apresentará um repertório que promete emocionar o público com sua diversidade e riqueza cultural.



O compositor, instrumentista, intérprete e dançarino, Nóbrega expressou seu prazer em participar do evento. “São duas alegrias: me apresentar em minha cidade e tocar com a Orquestra Sinfônica do Recife, com quem já toquei algumas vezes no início da minha carreira.

Apresentar-me com essa orquestra no ambiente público é algo muito especial”, destacou o artista.

Repertório escolhido para noite

Nóbrega, que tem uma trajetória marcada por espetáculos inovadores e pela valorização da cultura brasileira, ressaltou que o repertório será majoritariamente composto por suas obras, com destaque para composições criadas em parceria com Wilson Freire e Bráulio Tavares.

Clássicos de outros autores também estarão presentes, como “Serenata Suburbana”, de Capiba, e o icônico “Trenzinho Caipira”, de Villa-Lobos, que ele interpretará em uma versão cantada e cirandeira.



“‘Serenata Suburbana’ é uma música que eu não canto há muito tempo, mas senti vontade de cantá-la. É algo nostálgico, que toca fundo nas pessoas. Acho que vai ficar bonito no ambiente do Parque Dona Lindu”, comentou.



Além disso, o espetáculo contará com a participação do bandolinista Marcos Cézar, que se juntará a Nóbrega para uma interpretação única do “Primeiro Movimento do Concerto Ré Menor”, de Bach, originalmente composto para violinos, mas adaptado para bandolins nesta apresentação.



Ainda dentro das composições selecionadas para o espetáculo, destaca-se Clovinho no Frevo, obra criada pelo maestro Clóvis Pereira em homenagem a seu filho, Clóvis Pereira Filho, o Clovinho.

O momento ganha um significado especial nesta edição, pois Clovinho, que também é o spalla da OSR, estará no palco ao lado de Nóbrega, interpretando a peça que leva seu nome.

A apresentação será marcada por um toque de saudade, já que o maestro Clóvis Pereira, uma das figuras mais icônicas da música brasileira, faleceu recentemente, deixando um legado inestimável.



Para o artista, que não se apresenta com frequência na capital pernambucana fora do Carnaval, este concerto será uma oportunidade de reconexão com o público recifense. “A alegria é redobrada por estar de volta, tocando para o meu público no Recife”, finalizou.