Espetáculo Caixa de Natal 2024 acontece este domingo no Marco Zero, no Recife

A CAIXA Cultural Recife apresenta a 10ª edição do espetáculo CAIXA de Natal, no próximo domingo (01), a partir das 18h. Esse ano terá as participações especiais do cantor e compositor Alceu Valença e do instrumentista Hamilton de Holanda, abrindo as comemorações natalinas da cidade.

A apresentação é gratuita e a estimativa da organização é receber cerca de 100 mil pessoas para assistir à cantata.

“Esse é um projeto bastante aguardado pela população de Recife, e a nossa equipe está engajada para oferecer mais um belo espetáculo a todos”, afirma a gerente da CAIXA Cultural Recife, Raquel Gomes.

Patrimônio recifense

O projeto, que foi recentemente reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Recife, reúne crianças e jovens do Coral CAIXA de Natal que cantam clássicos natalinos e canções populares da cultura nordestina.

Para esta edição, o coral receberá nove coralistas adultos que fizeram parte das primeiras edições do evento, formando um coral misto composto por 40 vozes, conduzidos pelos regentes Gilvan Lucas e Bruna Renata.

Acessibilidade

Já tradicional na capital pernambucana, o projeto é realizado nas janelas e varanda da CAIXA Cultural Recife, na Praça do Marco Zero.

Para melhor acessibilidade ao público, a produção do evento vai disponibilizar 1.000 assentos preferenciais, além de delimitar espaços que serão reservados para cadeirantes e outros para pessoas com Transtorno do Espectro Autista ou outras síndromes.

O espetáculo também vai contar com intérprete de Libras e com audiodescrição.



O CAIXA de Natal é resultado de uma jornada de dez meses de trabalho de dezenas de profissionais que realizam a pesquisa de repertório, composição dos arranjos, ensaios musicais e de coreografias, desenvolvimento de figurino, divulgação e a apresentação.



O projeto realizará mais uma edição da campanha CAIXA de NATAL SEM FOME, em parceria com a Ação da Cidadania e Instituto SIS, e convida todos a contribuir com a doação de um quilo de alimento não perecível no dia do espetáculo.

Serviço

ESPETÁCULO CAIXA DE NATAL

CAIXA Cultural Recife