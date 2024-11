Orquestra Iorubá de Pernambuco faz show com a comunidade de Peixinhos após oficinas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Orquestra Iorubá de Pernambuco faz uma apresentação em conjunto com as crianças e adolescentes da Escola Municipal Monteiro Lobato, onde justamente acontece o show, nesta sexta-feira (29), no bairro de Peixinhos (Quilombo do Catucá - Recife/PE), a partir das 15h.

Este espetáculo é uma culminância do projeto "Oficina e Concerto - Aula da Orquestra Iorubá de Pernambuco", com realização no Nascedouro de Peixinhos.

O objetivo da atividade de conclusão é visibilizar o protagonismo das pessoas da própria comunidade e bairros vizinhos e da escola.

Oficinas

As crianças e adolescentes são a atração principal, com o desafio de reproduzir sons e ritmos adquiridos nas oficinas de canto, flauta doce e percussão.

As vivências na "Oficina e Concerto - Aula" foram facilitadas por diversas mãos pernambucanas: Maestro Parrô Mello, Mestre Maia, ambos líderes da Orquestra Iorubá de Pernambuco, a cantora e musicista Marcela Souza e os músicos Tiago Marques e Hudison Tálison.

Aula de canto com Marcela Souza - MARÍLIA VILAS BOAS/DIVULGAÇÃO

Parrô Mello ficou à frente da coordenação do projeto e da oficina de flauta doce, em parceria com Tiago Marques, enquanto Mestre Maia e Hudison fizeram a facilitação dos encontros de percussão. Já Marcela Souza realizou as aulas de canto.

"A realização dessas atividades educativas é também uma celebração à memória, à música, à ancestralidade e ao saber do povo afro-brasileiro. A conclusão das oficinas traz essas pessoas da própria comunidade de Peixinhos (Quilombo do Catucá) e da escola para o centro da apresentação, juntamente com a Orquestra", declara Parrô Mello.

Identidade cultural

Mais do que técnica musical, a formação artístico-cultural também tem como narrativa o legado, a identidade cultural e o resgate dos antepassados históricos, além do que existe de atual e de novo na arte e música pernambucana, sobretudo na cultura popular.

Aula de flauta doce com Tiago Marques - MARÍLIA VILAS BOAS/DIVULGAÇÃO

"Esses momentos possibilitam o pertencimento e a valorização das raízes da cultura negra e ancestral na comunidade, por meio de uma intervenção cultural de fortalecimento, para a formação de crianças e adolescentes dentro do próprio território quilombola, no Nascedouro de Peixinhos, onde tem uma escola nas proximidades", acrescenta Mestre Maia.

SERVIÇO

Culminância do projeto "Oficina e Concerto - Aula da Orquestra Iorubás de Pernambuco"

Onde: Escola Municipal Monteiro Lobato, ao lado do Nascedouro de Peixinhos (Recife/PE)

Quando: 29/11 (sexta-feira), a paritr 15h

Quanto: Gratuito