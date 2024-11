Joca Souza Leão lança trilogia 'Minicontos & Gracejos'

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O publicitário e escritor Joca Souza Leão lança sua trilogia "Minicontos & Gracejos" nesta quinta-feira (28), às 17h30, no Parque da Tamarineira, na Zona Norte do Recife. A obra, publicada pela Editora Cubzac, é composta por três minilivros que abordam diferentes temas.

O primeiro volume, com capa amarela, reúne minicontos sobre humor, política, questões sociais e amorosas. O segundo, de capa azul, apresenta textos curtos, com até sete palavras. O terceiro, de capa vermelha, traz minicontos com temas mais ousados, sob o título "Libidinosos e Safadinhos".

Joca revela o que o inspirou a escrever minicontos: "Foi quando li 'O Dinossauro', de Monterroso, e também os minicontos de Dalton Trevisan. A partir daí, comecei a escrever os meus próprios minicontos".

"Há mais de um ano, começaram a surgir alguns motes na minha cabeça. Fui anotando e, quando percebi, tinha dois cadernos cheios. Só então comecei a trabalhar esses motes como minicontos propriamente ditos. Dos mil e tantos que anotei, salvei uns 400, e cerca de 300 deles estão nos livros que estou lançando", diz.

A trilogia conta com projeto gráfico de Ricardo Melo, capa de João Souza Leão e coordenação editorial de Deborah Echeverria. O prefácio é assinado por Luiz Arraes e a leitura crítica por Paulo Santos.