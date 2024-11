Florinda Meza chora ao relembrar minutos finais de Roberto Bolaños, o Chaves

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Em um post no Instagram, Florinda relembrou os momentos finais da vida do marido e leu uma carta de despedida que ele dedicou à amada

A atriz Florinda Meza, 75, intérprete de Dona Florinda seriado Chaves se emocionou na última quinta-feira, 28, nos dez anos da morte do marido, Roberto Bolaños, que viveu Chaves e Chapolin no seriados homônimos.

Em um post no Instagram, Florinda relembrou os momentos finais da vida do marido e leu uma carta de despedida que ele dedicou à amada.

"Já faz 10 anos que o Roberto Gómez Bolaños morreu. Faleceu nos meus braços, com uma linda expressão nos olhos e um sorriso plácido nos lábios. Nos meus lábios não havia sorriso? nos meus olhos haviam lágrimas. No ambiente se perdeu um adeus que ninguém disse, um adeus que ninguém escutou", iniciou ela.

"Me despedir do meu Roberto foi uma dor que me rasgava a alma e agora vou compartilhar com vocês, depois de dez anos, neste tempo que sigo sem compreender tudo, algo que chamo de milagre. É bonito crer que os milagres existem. [...] Isso, que eu chamo de milagre, é uma linda despedida", emocionou-se.

Florinda lê carta deixada por Bolaños

Na sequência, Florinda Meza leu a carta escrita por Roberto Bolaños em homagem a ela. "Permita-me expressar meu amor por você, que não tem precedentes. Estou aqui para ouvir o que você quer me dizer com uma linda despedida. Não poderia ser em vida, mas sei que o coração não tem limitação que a morte impeça", escreveu ele.

"Não chore pela minha partida, pois não choro no céu, mas, Senhor, imploro que tenha esta paz sem medida onde quer que esteja. Como ainda me lembro o que foi, não há dor tão duradoura que não elimine uma rosa. Anime-se, minha linda, em breve será primavera", concluiu o intérprete de Chaves.

Ao voltar-se para a câmera, a atriz deixou um agradecimento ao marido: "Meu Rober, obrigada por me amar, obrigada por me permitir amar você. Obrigado por este milagre? mas acima de tudo, obrigada eternamente por tornar minha vida interessante."

Morte de Roberto Bolaños

Roberto Gómez Bolaños morreu aos 85 anos no dia 28 de novembro de 2014. O eterno Chaves nasceu na capital mexicana em 21 de fevereiro de 1929. Começou a carreira como redator publicitário e nos anos 1950 passou a escrever roteiros para programas de comédia e cinema. Sua estreia como ator foi em 1960, no filme Dos Criados Malcriados.

Ganhou o apelido Chespirito do diretor Agustín Delgado, primeiro a rodar um roteiro escrito por ele. Em 1970, ganhou um programa próprio, batizado com seu apelido. No mesmo ano, o personagem Chapolin Colorado estreou na atração. No ano seguinte, Chaves foi ao ar pela primeira vez. Após o fim de Chespirito, em 1973, Chaves e Chapolin ganharam programas independentes, que duraram até 1979. Chespirito voltou a ser exibido em 1980, mantendo-se na grade por 15 anos.

Em 1984, o SBT passou a exibir Chapolin e Chaves. Este último passou a ser uma espécie de "levanta audiência" na emissora. Entre idas e vindas, o seriado voltou novamente a ser exibido pelo SBT.