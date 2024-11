Horóscopo 30.11: disposição para fechar o mês com a corda toda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida neste sábado (30), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Mudanças podem agitar os seus planos. Mas a chegada da Lua a Sagitário deixa tudo mais leve, além de despertar o seu lado aventureiro! É um ótimo momento para sair da rotina, conhecer um lugar diferente e dar uma arejada nas ideias. O alto–astral também contagia o amor. Cor: ROSA Palpites: 25, 34, 07



TOURO - Os relacionamentos contam com boas energias pela manhã, mas depois o astral pode mudar e dar espaço para algumas mudanças. Você pode aproveitar para fazer alguns ajustes, repensar algumas coisas e abrir espaço para novidades. O amor promete momentos deliciosos na intimidade. Cor: AZUL Palpites: 30, 21, 57



GÊMEOS - O dia começa um pouco mais arrastado do que você gostaria! Mas depois, a Lua entra em Sagitário e envia as melhores energias para as relações. É hora de buscar a companhia de pessoas que são importantes em sua vida e movimentar os seus contatos! Afaste a rotina no amor. Cor: DOURADO Palpites: 12, 46, 30



CÂNCER - Você começa o sábado contando com a proteção da Lua e pode ter sorte para finalizar alguns assuntos que estavam pendentes. Mas há sinal de grandes mudanças a caminho, e você precisa ligar as antenas. A rotina pode dar as caras no amor, mas isso não é necessariamente ruim. Cor: PRETO Palpites: 43, 54, 34



LEÃO - A vontade de ficar na cama tem tudo para falar mais alto! Aproveite para curtir o seu canto e a família, porque depois a Lua deixa o dia bem mais agitado. A boa notícia é que as coisas devem correr mais descontraídas nas amizades. O amor está protegido. Cor: LARANJA Palpites: 48, 57, 37



VIRGEM - Use e abuse da sua habilidade de comunicação e do seu raciocínio rápido para terminar qualquer tarefa que cair no seu colo. Depois, a Lua coloca em destaque tudo o que tem a ver com o lar e a família. O amor fica mais estável. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 41, 05, 40



LIBRA - Você pode aproveitar a manhã para equilibrar as finanças. Depois, com a Lua brilhando em Sagitário, a vontade de sair da rotina tem tudo para crescer! Aproveite para desfazer um mal–entendido e colocar em ordem tudo o que estava precisando. O astral fica mais leve e gostoso no amor. Cor: PINK Palpites: 42, 04, 31



ESCORPIÃO - Sua habilidade para lidar com dinheiro ganha um reforço da Lua, e a família pode dar uma mãozinha para equilibrar as contas. Vale a pena tirar um tempo pra planejar os gastos de casa com cuidado. O ciúme pode crescer no amor, mas se você agir com calma, tudo entra nos eixos. Cor: GOIABA Palpites: 57, 03, 39



SAGITÁRIO - Talvez você comece o sábado com pouco pique, mas o céu avisa que isso deve mudar com a entrada da Lua em seu signo depois do almoço! Os astros prometem muito otimismo e disposição para você fechar o mês com a corda toda. No amor, espante a desconfiança. Cor: AZUL Palpites: 47, 16, 07



CAPRICÓRNIO - As amizades estão protegidas, e o pessoal pode dar uma mãozinha em tudo o que você precisar. Mas isso muda mais tarde e pode faltar pique para cuidar das tarefas de rotina com a entrada da Lua em seu inferno astral, Caprica. O amor fica mais sussa. Cor: CEREJA Palpites: 54, 52, 10



AQUÁRIO - A entrada da Lua em Sagitário destaca seu lado mais sociável e animado, além de estimular o desejo de se divertir com os amigos. Um programa com a turma ou o início de uma parceria conta com ótimas energias e promete agitar as coisas. O amor conta com mais sintonia. Cor: MARROM Palpites: 08, 42, 06



PEIXES - Uma viagem pode animar o final de semana! E a Lua em Sagitário e destaca sua ambição e o desejo de conquistar coisas melhores. Talvez seja uma boa manter segredo por enquanto se está disputando uma promoção ou planejando comprar algo. No amor, as coisas podem ficar mais paradas. Cor: LILÁS Palpites: 61, 43, 20