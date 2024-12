Cinema da Fundação terá Mostra Expectativa/Retrospectiva com recorde de filmes em 2024; confira

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Como já manda a tradição no Cinema da Fundação, da Fundação Joaquim Nabuco, o final do ano é época da Mostra Expectativa/Retrospectiva, que chega à sua 27ª edições.

A programação vai desta quinta-feira (5) até o dia 19 de dezembro, exibindo 67 produções - número que representa um recorde para a mostra.

No total, são 137 sessões, com 52 longas (25 inéditos no Recife e 27 reprises), cinco curtas-metragens e 10 videoclipes da sessão "Música para Ver". Você confere a lista completa no final da matéria.

As exibições ocorrem nas três salas da instituição: Derby, Museu e Porto Digital.

Abertura

Imagem do filme 'O Palhaço de Cara Limpa', de Camilo Cavalcante - DIVULGAÇÃO

O filme inédito que irá abrir a mostra é o norte-americano "Um Homem Diferente", de Aaron Shimberg, que deve provocar um tumulto na cabeça do público que em 2024 foi nocauteado por "A Substância", também presente na mostra.

Outros destaques são o francês "Misericórdia", de Alain Guiraudie, exibido em Cannes; "O Intruso", de Bruce LaBruce, que integra a sessão "À Meia-Noite te Levarei ao Cinema", às 23h59, no sábado (7).

Outros premiados na grade são o japonês "Sol de Inverno", de Hiroshi Okuyama, que arrebatou corações em Cannes e em Toronto; o islandês "Quando a Luz Arrebenta", de Rúnnar Runnarson, também exibido em Cannes; e o espanhol "Redenção", de Icíar Bollaín.

Clássicos restaurados

Imagem do clássico 'Paris,Texas', de Wim Wenders - DIVULGAÇÃO

A mostra também vai projetar, pela primeira vez no Recife, quatro clássicos restaurados e em versão 4K de resolução.

São eles: "Paris, Texas", de Wim Wenders; "Calígula: O corte final", de Tinto Brass; "Os Educadores" (2004), de Hans Weingartner; e "Brincando nos Campos do Senhor" (1991), de Hector Babenco.

Brasileiros e pernambucanos

Imagem do filme 'Um homem diferente', de Aaron Shimberg - DIVULGAÇÃO

A Expectativa/Retrospectiva também exibirá com ineditismo na capital "Água Capital", novo trabalho de Marcelo Pedroso, sobre a crônica falta d'água nas torneiras da maioria das casas periféricas da capital.

Dois novos trabalhos de Camilo Cavalcante também dão as caras pela primeira vez: "O Palhaço de Cara Limpa", seguida de debate, e "Rua da Aurora, Refúgio de Todos os Sonhos" (2023).

"Lispectorante", novo trabalho de Renata Pinheiro coroteirizado com Serginho Oliveira, também terá sessão especial seguida de debate, assim como "Ainda Não é Amanhã", de Milena Times.

Música para Ver

No dia 13, no Derby, será realizada a sessão Música para Ver (às 23h) pela qual serão projetados em FullHD videoclipes que merecem uma tela grande pela natureza cinematográfica dessas produções. A entrada será gratuita.

No dia 9, a partir das 19h, serão exibidos cinco episódios da série "Eu Não Desisto de Você", dirigido por Carla Sarmento, que procurou reavivar o nome de Ana Vasconcelos, importante referência na pauta feminina e humanitária de Pernambuco mas "que caiu no esquecimento após sua morte em 2009".

Sessão surpresa

Em parceria com a Diamond Filmes, a Mostra irá oferecer uma sessão gratuita para espectadores do Cinema da Fundação. A Sessão Surpresa vai encerrara mostra às 20h30 da quinta-feira (19/12).

Confira a lista de filmes:

RETROSPECTIVA 2024

1. Salão de Baile (1h29)

2. Dying - 3h01

3. Folhas de Outono - 1h21

4. Dias Perfeitos - 2h04

5. Retrato de um certo Oriente - 1h33

6. Stop Making Sense - 1h27

7. A contadora de filmes - 1h56

8. Zona de Interesse - 1h45

9. Anatomia de uma Queda - 2h31

10. Entrevista com o Demônio - 1h32

11. Herege - 1h50

12. O Aprendiz (2h)

13. O Clube das Mulheres de Negócio - 1h35

14. Here - 1h23

15. 171 - 1h35

16. Todas as Estradas de terra Têm Gosto de Sal - 1h32

17. A Substância - 2h21

18. Malu

19. Na Idade da Inocência - 1h45

20. A História de Adele H - 1h35

21. Jules et Jim - 1h45

22. A transformação de Canuto (Descoloniza Filmes) - 2h10

23. Sessão Escola

24. Ervas Secas

25. Monster

26. Teca e Tuti

27. Ainda estou aqui

28. Música para ver (10 videoclipes)

EXPECTATIVA 2025

29. Luiz Melodia : No coração do Brasil (1h15)

30. Corpo Presente (1h29)

31. Lispectorante (Embaúba Filmes) - 1h30

32. Ainda não é amanhã - 1h16

33. Os Educadores - 2h06

34. Paris Texas

35. Calígula: O corte final - (2h58)

36. Misericórdia - 1h42

37. Sol de Inverno – 1h30

38. Um Homem Diferente - 1h52

39. As Aventuras de uma Francesa –

40. Redenção - 1h55

41. Os sonhos de Pepe - 1h26

42. Brazyl: Uma Ópera tragicrônica - 1h36

43. Água Capital - 1h

44. O Palhaço de Cara Limpa (Lira Filmes) 1h20

45. Rua Aurora: Refúgio de todos os mundos - Camilo Cavalcante - 1h34

46. Cipriano e A morte de Cipriano - 1h20

47. A Carta de Esperança Garcia - 1h45

48. Brincando nos campos do Senhor (HB FIlmes) - 3h08

49. Sessão Surpresa – 1h56

50. O Intruso - 1h41

51. Quando a Luz Arrebenta - 1h22

52. Eu Não desisto de você - 5 curtas)

53. A arte do Caos - 1h41

54. Ernest Cole: Achados e Perdidos - 1h46