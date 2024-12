Datena é o novo contratado pelo SBT; confira programa e horário

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

José Luiz Datena é o novo contratado do SBT, anunciou a direção do emissora nesta quarta-feira (4). O apresentador ficará responsável pelo programa "Tá Na Hora", exibido a partir das 17h30, já partir da próxima segunda-feira (9). Já Marcão do Povo assume o jornalístico "Primeiro Impacto".

Criado em março de 2024, o "Tá Na Hora" leva informação e prestação de serviço, ao vivo, para o público do SBT de segunda a sexta-feira nos finais da tarde. O programa também conta com a participação do Comandante Hamilton e repórteres espalhados pelos quatro cantos do Brasil.

Será a primeira vez de Datena, que tem larga experiência na TV, no SBT. De acordo com o canal, a intenção da atração é acompanhar o cotidiano do brasileiro com foco em facilitar a vida do espectador.

SBT saúda Datena

Em nota, a direção do SBT descreveu o apresentador como um dos "mais renomados comunicadores da televisão brasileira". "Datena traz todo o seu talento na apresentação de programas jornalísticos para abrilhantar a programação do SBT".

Trajetória

Datena, apresentador do 'Brasil Urgente', na Band - REPRODUÇÃO/BAND

José Luiz Datena começou a carreira jornalística em uma rádio de Ribeirão Preto, em São Paulo. Em seguida, foi para uma afiliada local da TV Globo, quando ganhou o seu primeiro Prêmio Vladmir Herzog.

Entre os anos 1990 e 2000, esteve nas equipes das emissoras Record e Bandeirantes, onde permaneceu até recentemente.

Além do "Brasil Urgente", ele já esteve à frente de projetos de entretenimento da Band, como o um game show chamado "Quem Fica em Pé?" e o dominical "Agora É com Datena".