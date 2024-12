13ª Mostra de Circo ocupa 12 polos do Recife; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 13ª Mostra de Circo do Recife será realizada desta sexta-feira (6) até o dia 12 de dezembro, com programação espalhada por 12 polos na cidade, entre unidades do Compaz, Parque Dona Lindu e Praça da Várzea.

A Mostra também alcançará, pela primeira vez, o Parque do Caiara, na Iputinga, além de duas escolas públicas, uma creche e um hospital. Você confere a programação em lista no final da matéria.

Estreia

A estreia ocorrerá no Teatro Hermilo Borba Filho, que fez sua estreia como picadeiro da Mostra no ano passado.

Serão três dias de atividades no Hermilo. Será lá a celebração do Dia do Palhaço, na próxima terça-feira (12), com vários números, das 19h às 21h.

Atrações

A programação reúne tradicionais trupes e famílias circenses do estado, como Circus, Alves, Kowalski, Mônaco e Nawellington, em circulação há anos com muitas gerações de talentos e dedicações.

Imagem da Mostra de Circo do Recife, em 2023 - MARCOS PASTICK/PCR Imagem da Mostra de Circo do Recife, em 2023 - MARCOS PASTICK/PCR Imagem da Mostra de Circo do Recife, em 2023 - MARCOS PASTICK/PCR Imagem da Mostra de Circo do Recife, em 2023 - MARCOS PASTICK/PCR

Também procurou contemplar a renovação do circo pernambucano, subindo lonas e abrindo cortinas para novas gerações e propostas artísticas que estão chegando aos picadeiros da cidade.

Homenageado

Josué Pereira, hoje conhecido como palhaço Pinóquio, entrou na vida circense em 1971, tendo atuado em todo tipo e tamanho de trupe, debaixo de grandes e pequenas lonas e diante de vários perfis de público, nas mais diversas cidades e localidades.

Ex-cortador de cana, não teve dificuldade para se adaptar à lida pesada do circo, desenvolvendo as mais diversas habilidades, do malabarismo à palhaçaria, do trapézio à magia, da perna de pau à ventriloquia.

Oficinas

A Mostra terá ainda etapa formativa, para qualificar artistas para os picadeiros da cidade. Entre os dias 10 e 12, será ministrada a oficina "Introdução à Roda CYR", conduzida pelo artista pernambucano Marcio Sá, da nova safra do circo recifense, que confirma um futuro de muito riso, surpresa e encantamento para as próximas gerações de plateias da cidade.

Além disso, o mágico Mickael Marvey oferecerá uma oficina de iniciação à mágica para professores da rede pública municipal, em uma articulação inédita com a Secretaria de Educação. A mesma oficina será oferecida também para os jovens atendidos pelo Casarão das Artes, no Pilar.

Confira a programação da 13ª Mostra de Circo do Recife

Sexta-feira (6)

Sítio Trindade

15h30 às 18h30 - Números "Bandinha Circense do Recife" e "O Mágico Cigano"; Abertura e homenagem; Espetáculo “Disney Circo, do Circo da Família Vidal”; Número “Circo KKK”, do Palhaço Pinóquio”; Espetáculo “Circo Mágico Alakazam”. Com apresentação da Palhaça Gardênia

Sábado (7)

Sítio Trindade

15h30 às 19h30 - Número “Os Palhaços Músicos”; Espetáculo “Circo Águia Dourada”; Números: “Os Palhaços Músicos”, “A Magia de Paul Magic”; Espetáculo “O Espetacular Circo Amazonas”; Número “Os Palhaços Músicos”; Espetáculo “Encantado”, do Circo Malandrinho. Com apresentação do Palhaço Malandrinho

Parque Dona Lindu

16h às 18h - Espetáculos “Nordestinados in Circus”, da Trupe Circus e “Circo Cheirozito Pop Show”

Domingo (8)

Parque Dona Lindu

16h às 18h - Espetáculos “Balaio”, dos Irmãos Gandaia; “O circo itinerante é arte e cultura para o povo”, da Família Alves. Com apresentação da Palhaça Dolores

Parque do Caiara

16h às 18h30 - Vivências circenses; Intervenção “Bandinha Circense do Recife”; Espetáculos “Rastro de Alegria”, do Circo Puma; Circo Grand Londres; “Moleza e Gentileza Show”. Com apresentação de Cafuné, O Palhaço Andarilho

Teatro Hermilo Borba Filho

18h às 20h - Números “Missão Im-pos-sí-vel” e “Artigo de Vitrine”, de Mainá Souza; Espetáculo “Pequenos Abismos”, de Marcio Sá. Com apresentação de Palhaço Wago e Palhaça Baju

Segunda-feira (9)

Escola Municipal Clarice Lispector (Ipsep)

10h - Espetáculo “Em Busca de Emprego”, da Cia Assalariada de Variedades

Creche Municipal 8 de Março (Ibura)

15h - Espetáculo “Circômico Show”, da Cia Garrett Circus

Terça-feira (10)

Hospital Pediátrico Helena Moura

10h - Números: “Mágica na Minha Mão”, com Mágico Lander; e “Bolacha e o Diabolô”, com Bruno Lima

Compaz Miguel Arraes (Caxangá)

10h - Espetáculo “Se não Fosse Mágica”, da Cia Brincantes de Circo

Compaz Paulo Freire (Ibura)

10h - Espetáculo “Circo Trupiada”, da Trupe Circoluz

Compaz Ariano Suassuna (Abdias de Carvalho)

15h - Espetáculo “Dunga in Concert”, com Davison Wescley

Teatro Hermilo Borba Filho

19h às 21h - Dia do Palhaço

Quarta-feira (11)

Escola Municipal Casarão do Barbalho (Iputinga)

10h- Espetáculo "Desentupirada", de Natalia Lua

Compaz Ariano Suassuna (Abdias de Carvalho)

15h - Espetáculo "Um Show de Riso e Alegria", do Circo Nawellington

Compaz Governador Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha)

15h - Espetáculo "A Menina dos meus Olhos", do Circo Kowalski

Teatro Hermilo Borba Filho

19h às 21h - Números: "Palhaço Pinóquio", do Circo KKK; "Three Time", de João Fernando; "A Mágica Perfeita", de Mickael Marvey; "Pluma", de Thalita Amanda; "Sobre uma Roda", de Petit Lutin; "Palhaço Paçoquinha", de Lindinaldo Silva. Com apresentação de Palhaço Wago e Palhaça Baju

Quinta-feira (12)

Compaz Leda Alves (Pina)

10h - Espetáculo "Canções, Cancionetas e Caçarolas", da Cia 2 Em Cena

Compaz Governador Eduardo Campos (Alto Santa Terezinha)

15h - Espetáculo "Sonho e Fantasia", do Circo Itinerante Mônaco

Praça da Várzea

Das 18h às 21h - Números: "Dolores", de Erica Rodrigues; “Circo KKK”, do Palhaço Pinóquio; “Coelho na Cartola”, de Eriksson Correia; "Nego Gato", de João Victor; “O Vidente”, de Lucas Dantas; "Jogando as Contas”, de Edu Manalarquista; e Mágico Ryan Rodrigues. Com apresentação da Palhaça Dolores