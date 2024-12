Bairro do Recife recebe evento gratuito de música eletrônica; saiba mais

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

O Bairro do Recife receberá nesta quinta-feira (5), a partir das 18h, uma gravação de uma apresentação do DJ Zac, no Cais da Alfândega, ao lado do Paço Alfândega. O evento gratuito é um "esquenta" para o Festival Unite.

O line up ainda tratá DJ sets de FMenezs, Yami, Serju e Sucree. Atração principal, Zac é natural de Santa Catarina e começou a sua trajetória musical aos 17 anos no aclamado Laroc Club, em São Paulo.

O Unite está marcado para a próxima sexta-feira (13), na nova área externa do Centro de Convenções.

SERVIÇO

Warm Up do Unite Festival - Gravação live SET Dj Zac

Onde: Cais da Alfândega, Bairro do Recife

Quando: quinta-feira (5), a partir das 18h

Mais informações: @uniteoficial