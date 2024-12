Horóscopo 6.12: Sol e Mercúrio se unem e prometem intensidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta sexta-feira (6), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Sextou, e Sol e Mercúrio se juntam para enviar as melhores energias para quem tem planos de viajar ou de matar a saudade de quem está longe. No trabalho, seu lado criativo vai dar as cartas. Mas as estrelas avisam que há risco de prejuízo em um projeto arriscado! A sintonia cresce no amor. Cor: CREME Palpites: 08, 44, 23



TOURO -Sua intuição fica mais poderosa com as energias favoráveis enviadas por Sol e Mercúrio, o que deixa sua ambição em alta! Nada vai cair de presente no seu colo, mas seu jeito sério e responsável pode causar uma ótima impressão. No amor, tenha cuidado para não fazer críticas demais. Cor: CINZA Palpites: 18, 47, 54



GÊMEOS - As relações só ganham com as energias poderosas de Sol e Mercúrio! Você tem tudo para dar um show de otimismo e encarar qualquer parada. Mas talvez seja preciso um pouco de esforço para manter o foco na rotina. No amor, o bom humor para driblar as cobranças e críticas. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 49, 32, 23



CÂNCER - Com Sol e Mercúrio destacando seu lado responsável, sua dedicação será notada e até as tarefas mais chatas vão andar rapidinho. Aposte no jogo de cintura e seja flexível para encaixar qualquer imprevisto, assim o resultado pode ser melhor do que esperava. A química cresce no amor. Cor: LILÁS Palpites: 15, 44, 53



LEÃO - Sextou, Leão, e as vibes maravilindas enviadas por Sol e Mercúrio vão dar uma turbinada na sua sorte hoje! Os relacionamentos ganham destaque, tanto na vida profissional quanto pessoal, e você vai chegar longe se investir em parceria ou sociedade. O amor conta com ótimas energias. Cor: LILÁS Palpites: 41, 32, 14



VIRGEM - Assuntos familiares ou ligados ao passado estão protegidos e podem ser resolvidos da melhor maneira logo cedo. Depois, você pode aproveitar as energias positivas para mergulhar no serviço, dar uma mãozinha a alguém querido ou cuidar melhor da sua saúde. O amor pede algum sacrifício. Cor: PRETO Palpites: 33, 17, 53



LIBRA - Os astros enviam energias poderosas para você se destacar em tudo o que envolve comunicação. Aproveite qualquer oportunidade para se divertir, mas sem deixar as suas obrigações de lado. Mas não fale mais do que deve, ok? No amor, aposte no seu charme. Cor: VIOLETA Palpites: 32, 13, 40



ESCORPIÃO - Sol e Mercúrio se unem e prometem movimentar as finanças nesta sexta com vibes pra lá de positivas, Escorpião! A Lua protege os assuntos ligados à casa e família, e vale tirar um tempinho para curtir o seu canto. Só tenha cautela com os gastos. Cuidado com o ciúme no amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 04, 51, 40



SAGITÁRIO - Sol e Mercúrio se encontram em seu signo, e o dia começa com as melhores energias para você correr atrás dos seus interesses! A comunicação também está turbinada, e não terá problema para expressar o que pensa. O diálogo anima o amor. Cor: MAGENTA Palpites: 09, 21, 27



CAPRICÓRNIO - Sua intuição conta com as vibes de Sol e Mercúrio. E as situações envolvendo dinheiro devem se desenrolar melhor do que esperava! Pena que há chance real oficial de abusar nos gastos. Melhor agir com responsabilidade e não confiar tanto na sorte, ok? Um pouco de ciúme pode temperar o amor, só não vale exagerar na dose. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 23, 41, 40



AQUÁRIO - Seu lado sonhador e idealista tem tudo para se destacar, graças às vibes positivas de Sol e Mercúrio. O dia será perfeito para cuidar de assuntos pessoais, retomar contatos ou tomar decisões importantes. Mas é melhor não misturar dinheiro e amizade hoje. O ciúme pode tumultuar o amor. Cor: AMARELO Palpites: 19, 34, 10



PEIXES - Sol e Mercúrio prometem turbinar sua ambição, Peixes, e vale a pena prestar atenção nas oportunidades que vão cruzar seu caminho hoje. O serviço talvez precise de um pouco mais de esforço da sua parte. E não baixe a guarda com gente fofoqueira! Cuidado com o que diz no amor. Cor: LILÁS Palpites: 58, 40, 32