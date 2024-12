Projeto "Viva o Centro" terá programação gratuita e temática neste sábado (7)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O bairro de Santo Antônio vai receber, nesta sábado (7), a última edição do ano do projeto “Viva o Centro”, realizado pela Prefeitura do Recife, através do Gabinete do Centro do Recife e da Secretaria de Turismo e Lazer.

O evento vai ocorrer das 9h às 15h, em parte da Avenida Guararapes e na Rua Nova, oferecendo gratuitamente serviços e atividades culturais e de lazer para a população.

A programação contará com apresentação da Orquestra Vienna, que terá um Papai Noel, contação de histórias, pula-pula e arena baby kids e oficinas de decoração de artigos natalinos.

Programação contará com contação de histórias, pula-pula e arena baby kids - Izabele Brito/Recentro/Divulgação

Também serão realizados no local exames de mamografia e testagem de HIV, Sífilis e Hepatites B e C, além da emissão de novas vias de documentos oficiais, como carteira de identidade e credencial de idoso.

“Com a magia do Natal, esta edição do Viva o Centro fica ainda mais especial. E, com tantos parceiros trazendo serviços relevantes para a população, não tenho dúvidas que o propósito do Programa Recentro, de revitalizar o Centro do Recife, está promovendo a reconexão entre as pessoas e o bairro e estimular o comércio será fortalecido”, afirmou a chefe do Gabinete do Centro do Recife, Ana Paula Vilaça.

Confira programação completa:

POLO CULTURAL

Orquestra Vienna com orquestra de Papai Noel - 9:30 às 10:30

Angélica Lins Dança e Cia – Piponeta - 11h às 12h

Cia Pe-Nambuco de Dança - Divinas Pastoras - 12:30 às 13:30

Kombita Chopp

CDL

Ação “Natal Premiado 2024”

Serasa/SPC

POLO SERVIÇOS

GUARDA MUNICIPAL

Alerta celular

EMPREL- Serviços da Van Itinerante Conecta Recife:

RG primeira via e 60 + gratuita

RG segunda via paga com DAE 29,91

CPF gratuito

Registro nascimento, casamento e óbito segunda via gratuito

Conecta SUS

Conecta CREDPOP - Empréstimo sem juros 500 reais em 10x

Conecta Cad'único

Conecta Agendamento USF

Credencial do carro idoso

Passe livre idoso

Portal Gov.br

SESC

Central de Relacionamento com Clientes – Divulgação dos Serviços e Cartão do Empresário - 09h às 15h

Orientações sobre Serviços do SESC e Cartão do Empresário - 09h às 12h

Odontologia – Escovação Orientada, Oficina com Macromodelos - 09h às 12h

Biblioteca – Ação de Liberte um Cordel - 09h às 12

Sesc Mesa Brasil e suas dicas de combate ao desperdício, com receitas e degustação de refrescos para o verão - 09h às 12h

Ações de Divulgação do Turismo ( hotéis/ excursões) e Tour Virtual - 09h às 15h

Contação de Histórias, Consulta e Empréstimo de Obras no BiblioSesc - 09h às 15h

Oficinas de decoração/artigos Natalinos e Recreação - 11h às 15h

SAÚDE

Mamografia – 80 fichas (Público: mulheres entre 50 e 69 anos, Moradoras do Recife com RG e CPF)

Orientação na prevenção à saúde bucal e aplicação de flúor

Aferição de Pressão Arterial

Vigilância Ambiental

Teste rápido de HIV, SÍFILIS, HEPATITE B E C

Distribuição de preservativos masculino e feminino

IMC com o PAC

UNIBRA

Ventosaterapia

Massagem

Aferição de Pressão

POLO INFANTIL

Escorregador

Arena Baby Kids

Equipe de recreação com oficina de pintura e balão

Pula pula

Circense

POLO ESPORTIVO

Basquete

Futebol de barrinha

Vôlei