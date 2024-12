Horóscopo 10.12: Coragem para encarar as tarefas sem rodeios

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta terça-feira (10), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - Você vai esbanjar disposição e otimismo! Mas o andamento do serviço vai depender da sua iniciativa e do seu esforço. É um bom momento para conversar sobre suas ideias, negociar um acordo e decidir o que você quer para a sua vida daqui pra frente. Mostre seu lado animado no amor. Cor: VERDE-CLARO Palpites: 38, 47, 02



TOURO -Você vai querer ficar no seu canto e repensar algumas coisas logo cedo. Tente diminuir o ritmo e aproveite para curtir a própria companhia. No trabalho, o jeito é criar coragem e encarar as tarefas sem rodeios, mas prestando atenção aos avisos da sua intuição. O amor segue sossegado. Cor: BEGE Palpites: 08, 35, 05



GÊMEOS - Nesta terça, você vai dar um show de criatividade no serviço e pode mostrar mais habilidade para lidar com os outros. As amizades ganham vida nova e garantem muita diversão, mas também podem ter papel importante para dar uma animada na sua vida amorosa! Cor: BRANCO Palpites: 35, 59, 33



CÂNCER - Com a Lua favorecendo assuntos mais práticos, você pode aproveitar para planejar sua agenda com cuidado nesta terça. Com sua ambição em alta, boa parte da sua atenção deve se voltar para a vida profissional, mas será preciso colocar as mãos na massa. O amor fica mais sólido. Cor: VERDE Palpites: 42, 06, 26



LEÃO - Sua energia e seu otimismo serão contagiantes! Sua curiosidade também cresce e pode ser divertido trocar experiências. Também vale passar mais tempo com os amigos, aprender ou matar a saudade de quem não vê há algum tempo. O astral fica mais leve no amor. Cor: PRATA Palpites: 36, 56, 29



VIRGEM - Esta terça tem tudo para ser muito movimentada, pois querendo ou não, você vai ter que lidar com algumas mudanças de última hora. Por isso, aposte no jogo de cintura para se adaptar rapidinho se precisar fazer ajustes nos seus planos. No amor, sua seducência tem tudo para fazer sucesso. Cor: PRETO Palpites: 23, 15, 14



LIBRA - Você começa essa terça com mais disposição para cultivar os relacionamentos que são importantes em sua vida. O trabalho conta com boas energias para lidar com pessoas em geral, Libra, e a sua diplomacia natural fica ainda mais evidente. O amor conta com boas energias. Cor: MARROM Palpites: 15, 44, 08



ESCORPIÃO - O dia começa com um astral favorável para você se concentrar nos assuntos rotineiros e mergulhar no serviço. Aproveite essa energia para correr atrás das tarefas que você vinha empurrando com a barriga, ou que ficaram pela metade nos últimos dias. O amor fica meio sem graça. Cor: ROSA Palpites: 40, 04, 24



SAGITÁRIO - As estrelas prometem as melhores energias, e você começa o dia dando um show de disposição, criatividade e habilidade social! A sorte também sorri para você, e os relacionamentos estão protegidos. Abra seu coração e curta cada segundo no amor! Cor: AZUL Palpites: 16, 52, 11



CAPRICÓRNIO - Assuntos familiares ganham mais peso e podem exigir boa parte da sua atenção em alguns momentos, mas da melhor maneira possível. Confie em sua intuição e não enrole para resolver as tarefas que caírem no seu colo. Clima mais sussa no amor. Cor: PINK Palpites: 14, 23, 31



AQUÁRIO - Sua comunicação será seu maior trunfo no trabalho! O dia será perfeito para reuniões, apresentar suas ideias e expandir seus contatos. E se pintar qualquer mal–entendido, uma boa conversa será capaz de esclarecer tudo num instante. O céu promete um astral descontraído no amor. Cor: LILÁS Palpites: 02, 20, 47



PEIXES - Aproveite para organizar as contas, correr atrás de novas oportunidades de negócios ou até batalhar por um novo emprego. Mais tarde, a família pode ajudar você a fechar um acordo vantajoso para o seu bolso. O amor fica numa vibe tranquila. Cor: CINZA Palpites: 06, 51, 26