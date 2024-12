Horóscopo do dia 13.12: Aproveite o dia para encarar as tarefas com muita garra

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida nesta sexta-feira (13), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - É hora de administrar melhor o que é seu: bora lá conferir extratos, organizar as contas, planejar os próximos gastos... E com a entrada da Lua em Gêmeos à tarde, vai sobrar energia para circular por aí e trocar ideias com o pessoal. Um bom papo e um astral descontraído ajuda a animar o amor. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 23, 14, 40



TOURO -Mudanças podem ser benéficas para a sua carreira, e você pode encontrar uma ótima oportunidade para crescer na vida profissional. Mas é preciso mostrar dedicação e muito esforço para colher os frutos que você merece, tá? No amor, pegue mais leve no ciúme. Cor: VIOLETA Palpites: 49, 13, 40



GÊMEOS - As parcerias e os relacionamentos contam com a proteção de Mercúrio e Vênus! Depois, confie em seu sexto sentido para assuntos que exigem discrição. E com a entrada da Lua em seu signo, vai sobrar disposição para encarar qualquer parada, bebê. Há sinal de animação no amor. Cor: PRETO Palpites: 33, 06, 17



CÂNCER - Seu foco no trabalho pode surpreender, bebê! Você começa o dia com muita animação e vale até tentar algo diferente no serviço. Se precisar de ajuda ou conselhos, procure os amigos. Se sentir vontade de curtir o seu cantinho, vá em frente. No amor, a paixão tem tudo pra esquentar. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 22, 59, 04



LEÃO - Sua ambição vai dar as cartas e você pode colocar em prática novas ideias, assim será possível dar aquela deslanchada na carreira. Mercúrio e Vênus favorecem os relacionamentos, inclusive no serviço, mas é na vida amorosa que a sua estrela promete brilhar. Cor: BRANCO Palpites: 07, 61, 16



VIRGEM - Você começa o dia sonhando com férias, viagem e passeios. O jeito é usar esse pique todo para focar nas tarefas que podem ser feitas em equipe. Bom dia para fazer planos mais ambiciosos, cuidar da sua imagem e impressionar os outros. Boas vibes no amor. Cor: LARANJA Palpites: 46, 10, 01



LIBRA - Mercúrio e Vênus prometem vibes maravilhosas para conhecer gente nova e brilhar naquilo que envolve comunicação. Mudanças podem agitar as coisas, mas não precisa se preocupar: se depender das estrelas, essas reviravoltas serão positivas! Há sinal de novidades deliciosas no amor. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 41, 04, 49



ESCORPIÃO - Os astros enviam excelentes energias para as finanças e tudo o que envolve a família. À tarde, a Lua se muda para Gêmeos, e as energias serão mais favoráveis para fazer uma mudança ou encerrar um ciclo. No amor, aposte no desejo para animar os momentos de intimidade. Cor: CINZA Palpites: 05, 59, 58



SAGITÁRIO - Você começa a sexta com facilidade para se expressar. Aproveite para encarar as tarefas com muita garra e disposição! A Lua brilha em Gêmeos à tarde, e avisa que juntar forças com os colegas e agir em equipe será o caminho para o sucesso. O amor ganha um impulso e tanto das estrelas. Cor: MAGENTA Palpites: 09, 19, 52



CAPRICÓRNIO - Sua intuição cresce e pode ter boas ideias para melhorar a sua renda ou identificar um negócio lucrativo. A Lua entra em Gêmeos à tarde e o seu foco será no trabalho. Com garra e fé, vai se destacar nessa jornada pra lá de puxada. O amor pode ficar um pouco sossegado. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 15, 53, 33



AQUÁRIO - Sextou com vibes pra lá de positivas para você resolver qualquer assunto antigo que estava pendente ou que tem relação com a casa e a família. A melhor notícia é a chegada da Lua em seu paraíso astral à tarde, o que promete uma dose extra de sorte! Altas doses de romantismo aquecem o amor. Cor: ROSA Palpites: 38, 52, 25



PEIXES - Mercúrio e Vênus avisam que você terá foco na carreira. O astral também é ideal para cuidar de tarefas que envolvem comunicação. Depois, com a Lua em Gêmeos, a tarde será perfeita para cuidar de tarefas que exigem praticidade e responsabilidade. Alerta de ciúme no amor. Cor: VERDE Palpites: 06, 26, 53