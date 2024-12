Prefeitura do Recife anuncia resultado final de três editais da PNAB

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Foram aprovados, ao todo, 189 projetos, das mais variadas linguagens culturais e de formação técnica, que ganharão as ruas do Recife, a partir de 2025

A Prefeitura do Recife anunciou o resultado final e definitivo dos editais da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB). Ao todo, foram aprovados 189 projetos.

Para consultar a relação com todos os classificados, consulte o site www.culturarecife.com.br.

O resultado é referente a três editais lançados pelo poder público municipal, com os recursos federais assegurados pela nova lei:

Edital Recife Criativo: Investimento total de R$ 4.747.853,30 para apoiar 128 projetos aprovados;



Edital Recife de Formação Técnica: Destinou R$ 500 mil para qualificação de mão de obra técnica, aprovando 10 projetos;



Recife Virado na Periferia (Multilinguagem e Hip-Hop): Contemplou 51 projetos com um orçamento de R$ 2.099.141,30.

Dos projetos aprovados no Edital Recife Virado na Periferia, 30 são das mais diversas linguagens e 21 em ações dedicadas ao movimento musical e cultural oriundo das comunidades afro-americanas do subúrbio da cidade de Nova York, na década de 1970.

Exclusivamente ao hip-hop, o edital municipal reservou mais de R$ 1 milhão, que serão distribuídos, na execução, entre projetos dos mais diversos elementos estruturantes da cultura relacionada ao movimento cultural e musical, desde o grafitti ao rap.

Levando-se em consideração toda a amostra de proponentes selecionados, cinco linguagens se destacam, na seguinte ordem:

Audiovisual - Líder na lista de destaque;



Música - Também na liderança e reforçando a vocação cultural do Recife;



Artes Visuais - Empatada na terceira posição;



Dança - Empatada com artes visuais na terceira posição;



Circo - Uma novidade que reflete o crescimento e renovação da arte circense na cidade.

Outro dado que chamou a atenção na lista de classificados da PNAB recifense foi a predominância feminina entre os proponentes: elas respondem por mais de 55% dos projetos aprovados.

Pessoas negras também foram maioria: 58,7%. Além disso, 40% dos aprovados se autodeclararam LGBTQIAPN+.

Critérios para classificação

O resultado divulgado leva em consideração, além das notas de cada projeto, a distribuição dos recursos por grupos/linguagens e as cotas definidas em edital para pessoas negras (pretas ou pardas), pessoas indígenas e pessoas com deficiência, em consonância com iniciativas nacionais para reparação e valorização da diversidade de vozes e protagonismos na produção e fruição cultural.

Todos os projetos foram analisados por pareceristas credenciados pelo poder público municipal, por meio de edital.

A próxima etapa será a assinatura dos Termos de Execução Cultural, para início da execução dos projetos.