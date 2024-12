Horóscopo 15.12: Sonhe com passeios, reunião com os amigos e festas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida neste domingo (15), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - O domingão começa um pouco tenso e, se está pensando em encontrar os amigos e botar o papo em dia, é melhor rever os seus planos com cuidado. Os astros avisam que podem pintar muitos imprevistos ao longo do dia, e a impaciência tem tudo para crescer. No amor, fuja de assunto espinhoso. Cor: CINZA Palpites: 27, 47, 18



TOURO -Assuntos envolvendo dinheiro seguem em destaque, mas não como gostaria. Se está pensando em fazer algumas compras ou emprestar uma grana, é melhor pensar de novo. Ainda bem que a Lua entra em Câncer à tarde e deixa o clima mais descontraído. Sinal de novidades no amor. Cor: AMARELO Palpites: 12, 57, 01



GÊMEOS - O domingo começa com a corda toda, mas ao longo do dia, há risco de briga ou desentendimento com alguém próximo. Respire fundo e dê uma volta por aí para esfriar a cabeça. No amor, não dê tanto espaço para a possessividade. Cor: AMARELO-OURO Palpites: 28, 30, 46



CÂNCER - Você começa o dia com a sua energia baixa, e ficar na cama até mais tarde pode ser a melhor pedida para recarregar as baterias. Embora sua intuição possa dar uma ajuda em alguns momentos, encontro com pessoas próximas pedem atenção redobrada. Vai se dar bem no amor. Cor: BEGE Palpites: 08, 15, 41



LEÃO - Você pode sonhar com passeios, reunião com os amigos e festas. Mas o astral não será dos mais favoráveis e talvez tenha que refazer alguns planos. Apesar da chegada da Lua em seu inferno astral à tarde, você pode aproveitar pra ficar no seu canto. Boas vibes no amor. Cor: DOURADO Palpites: 01, 28, 37



VIRGEM - Você pode se mostrar preocupação com a imagem que passa aos outros, mas briga ou mal–entendidos não estão descartados. Também não vale a pena deixar que uma indireta ou cobrança abale um relacionamento, tá? O astral é mais descontraído no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 45, 57, 03



LIBRA - O astral fica meio pesado já pela manhã neste domingão, Libra, e talvez tenha que rever alguns planos envolvendo passeio ou viagem. Mas a Lua entra em Câncer, e ainda dá tempo de salvar a sua diversão antes do final de semana acabar. No amor, evite exagerar no otimismo. Cor: LARANJA Palpites: 39, 57, 46



ESCORPIÃO - O domingo pode trazer algumas surpresas e há chance de encerrar um ciclo que já não tem mais espaço em sua vida. Mas a Lua em Câncer à tarde te ajuda a fechar o final de semana com o astral lá em cima. A atração física e a descontração podem virar sua arma secreta no amor. Cor: PRETO Palpites: 22, 42, 40



SAGITÁRIO - Os relacionamentos seguem em destaque, mas o astral fica mais pesado na parte da manhã e pode pintar treta com pessoas queridas. Mas encare isso com tranquilidade e passe a limpo tudo o que tem incomodado você. No amor, use e abuse da sua sensualidade. Cor: AZUL-MARINHO Palpites: 51, 08, 53



CAPRICÓRNIO - Assuntos de rotina ou saúde precisam de atenção extra, porque nem tudo será aquela maravilha que estava esperando. Se conseguir resolver alguma coisa hoje, ótimo! Se não, não adianta ficar remoendo o problema! O amor vai fechar o dia com chave de ouro! Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 50, 05, 22



AQUÁRIO - A Lua segue em seu paraíso astral, mas vai trocar farpas com alguns astros e talvez seja preciso atenção extra em alguns momentos, Aquário. À tarde, o astral fica mais leve e vale a pena reservar um tempo para se cuidar melhor. Controle o ciúme no amor. Cor: GOIABA Palpites: 48, 19, 39



PEIXES - Você vai sonhar em curtir o seu canto. Mas talvez tenha que rever isso porque há risco real oficial de ter problemas em casa! Manter a calma é a melhor pedida. Inspire, respire e não pire! Programinha romântico com o par aquece o amor. Cor: PINK Palpites: 14, 04, 15