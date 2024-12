Morre Gilberto Sobral, superintendente do Iphan, aos 57 anos

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Sobral faleceu na manhã desta quinta-feira (19) e estava internado em um hospital particular do Recife desde o último sábado (14)

Morreu, na manhã desta quinta-feira (19), o superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) em Pernambuco, Gilberto Sobral, aos 57 anos. Ele estava internado em um hospital particular no Recife, desde o último sábado (14), para um atendimento de urgência.

A causa da morte não foi divulgada. O velório ocorrerá a partir das 14h30 no Cemitério de Santo Amaro, na área central do Recife. O enterro está marcado para às 17h.

Giba, como era conhecido, foi secretário titular e executivo de Patrimônio e Cultura de Olinda em 2017, 2018 e 2022, onde coordenou a execução de dois carnavais.

Em sua gestão, foi responsável pela reabertura do Clube Atlântico de Olinda, a entrega do Teatro do Bonsucesso e restauração da Casa 28. Além de ter dado início às obras de restauro das Bicas de Olinda e da Igreja do Bonfim.

Em outubro deste ano, Gilberto Sobral assinou a ordem de serviço para a restauração do Mosteiro de São Bento, de Olinda, junto com a governadora Raquel Lyra.

Trajetória

A vida pública do Superintendente começou nos anos 1980, como Chefe de Gabinete da Prefeitura de Olinda (1989), onde também foi Assessor Especial (1990); Diretor de Cultura (2001-2002) e Turismo (2003); e Secretário Municipal (2017-2018).

Por oito anos, apresentou o programa Papo de Boteco, que abordava a cultura de forma didática, exibido na TV Nova, afiliada da TV Cultura, onde, por 2 anos, também fui Diretor de Programação.

Também foi Assessor Técnico de Comissão da Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco (2003-2004); e Assistente parlamentar no Congresso Nacional (2004-2005).

Em administrações municipais, também foi Secretário de Administração, Governo e Planejamento de Sairé (2005-2006); Secretário de Comunicação de Camaragibe (2006-2008); e Assessor da Prefeitura do Recife (2020-2021).

Olinda decreta luto

O prefeito Professor Lupércio emitiu uma nota e lamentou a morte precoce de Gilberto.

"É com muita tristeza que recebo a notícia do falecimento do amigo Gilberto Sobral. Giba teve grande destaque na cultura pernambucana e, atualmente, era o superintendente do Iphan no Estado. Além disso, passou pela Secretaria de Patrimônio e Cultura da cidade na atual gestão, nos anos 2017 e 2018", disse.

"Que Deus conforte toda a família e os amigos neste momento tão difícil. Estamos decretando luto oficial por três dias", completou.

Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura do Recife lamentaram

Através de nota, a Secretaria de Cultura e a Fundação de Cultura Cidade do Recife lamentam o falecimento "homem público de larga experiência, que dedicou a vida inteira à cultura e à construção coletiva e democrática de políticas culturais".

"Giba exerceu vários cargos em diversas instituições e instâncias do poder público ao longo de sua trajetória", relembraram.

"Chegou a compor a equipe da Secretaria de Cultura do Recife na atual gestão, tendo dado grande contribuição na reestruturação do Conselho Municipal de Política Cultural do Recife, instância fundamental de prospecção, formulação e pactuação dos novos caminhos culturais que o Recife haverá de seguir abrindo, mirando-se sempre no legado de dedicação e disposição para o diálogo que profissionais como ele inspiram", completa a nota.

Autoridades lamentam

Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra

"Lamento profundamente o falecimento de Gilberto Sobral, superintendente do Iphan em Pernambuco e ex-secretário de Cultura de Olinda. Giba deixa um legado inestimável para o patrimônio e cultura pernambucanos. Nossos sentimentos à família e aos amigos", lamentou a governadora Raquel Lyra.

Prefeito do Recife, João Campos

Em nota, o prefeito do Recife lamentou o falecimento de Gilberto.

"Militante da boa política e um apaixonado e defensor da Cultura, Giba era um cara do diálogo, que lidava muito bem com contraditório e sempre procurava construir coletivamente", ressaltou.

Fundaj

Por meio de uma nota, a Fundação Joaquim Nabuco lamentou o falecimento de Gilberto Sobral e expressou a importância de sua trajetória.

Antes de assumir a superintendência do Iphan em Pernambuco, Sobral exercia a função de coordenador da Coordenação de Integração Institucional da Fundaj.