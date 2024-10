Governo de Pernambuco anuncia restauração do Mosteiro de São Bento, em Olinda

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

As obras de conservação dos bens artísticos e das fundações serão realizadas com prazo de 30 meses. O projeto terá investimento de R$ 15,3 milhões

O Governo de Pernambuco, por meio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe), dará início à restauração do Mosteiro de São Bento, localizado em Olinda, na Região Metropolitana do Recife.

Em visita realizada nesta terça-feira (23), a governadora Raquel Lyra assinou as ordens de serviço para a conservação dos bens artísticos e a consolidação das fundações do local.

O projeto, que conta com um investimento de R$ 15,3 milhões, será financiado com recursos do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) e do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC).

“Acreditamos que a obra será concluída no tempo certo, e tudo vai transcorrer na mais perfeita tranquilidade”, afirmou o superintendente do Iphan em Pernambuco, Gilberto Sobral.

Obras e investimentos

Imagem: Mosteiro de São Bento, no bairro do Varadouro, em Olinda, visto por dentro. - Miva Filho/Secom Imagem: Mosteiro de São Bento, no bairro do Varadouro, em Olinda, visto por dentro. - Miva Filho/Secom

O projeto prevê a restauração e conservação dos bens artísticos decorativos do mosteiro:

Nave (parte central da igreja);

Sacristia;

Coro (área com assentos);

Capela-mor;

Capela do Santíssimo;

Capela abacial;

Sala capitular

A obra, orçada em R$ 14,2 milhões, será executada pela empresa Grifo Diagnóstico e Preservação de Bens Culturais Ltda e deve começar em novembro, com prazo de conclusão em 30 meses.

Além disso, também será realizada uma obra civil, contratada pela empresa Multiset Engenharia, que incluirá serviços de drenagem e consolidação das fundações, implantação de subcobertura e do sistema de prevenção e combate a incêndios. Essa fase da obra representa um investimento de mais de R$ 1 milhão.

Durante o evento de assinatura do termo de investimento, a secretária de Cultura, Cacau de Paula, ressaltou a relevância do projeto: “Essa era uma obra desejada há muito tempo e agora vamos devolvê-la para todos os pernambucanos, brasileiros e turistas que visitam a igreja”.

Imagem: governadora Raquel Lyra fala durante a assinatura das ordens de serviço da restauração do Mosteiro de São Bento nesta terça-feira (23). - Miva Filho/Secom Imagem: solenidade de assinatura das ordens de serviço da restauração do Mosteiro de São Bento nesta terça-feira (23). - Miva Filho/Secom Imagem: solenidade de assinatura das ordens de serviço da restauração do Mosteiro de São Bento nesta terça-feira (23). - Miva Filho/Secom

Patrimônio histórico e cultural

“O Estado de Pernambuco vem se comprometendo com a preservação do patrimônio cultural de forma transversal, como deve ser, à medida que executa a restauração de um monumento, resolve questões de educação, moradia, dinamização de centros históricos e fomento ao turismo”, destacou a presidente da Fundarpe, Renata Borba, durante a solenidade.

O Mosteiro de São Bento, um dos principais conjuntos arquitetônicos barrocos do Brasil, é também um dos primeiros mosteiros do país e o local onde funcionou a primeira faculdade de direito brasileira. O edifício, localizado em uma área de 38 mil m² na Rua de São Bento, é um importante marco histórico e cultural.

“Estamos trabalhando de maneira muito intensa para devolver a Pernambuco o que representa a sua identidade, buscando fortalecer o nosso turismo, mas também podendo garantir a perpetuação da sua história. Essa ação se soma a tantas outras que já demos início nos últimos dias”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Além dessa obra, o Governo de Pernambuco também está investindo na recuperação de outros patrimônios, como o Cinema São Luiz, a Igreja Matriz de Santo Antônio e o antigo prédio do Diário de Pernambuco, que abrigará a sede da Secretaria de Cultura.

O arcebispo emérito de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido, celebrou o momento: “Quero agradecer, em nome da comunidade, por essas obras. É um privilégio estar testemunhando esse fato que já havia sido pensado há tanto tempo e agora vai se consolidar”.