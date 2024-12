Decoração de Natal do Recife tem cinco milhões de luzes espalhadas por toda a cidade

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Recife se transformou em um cenário natalino com milhões de luzes, árvores gigantescas e espaços temáticos que celebram as festas de fim de ano

Este ano, a decoração de Natal do Recife abrange mais de 384 mil metros de mangueiras e cordões de LED, totalizando cinco milhões de luzes espalhadas por toda a cidade.

Entre os destaques estão a tradicional árvore de 45 metros na Avenida Agamenon Magalhães, decorada com 37 mil metros de luzes e elementos dourados, e os parques Dona Lindu, Tamarineira e Graças, que receberam árvores de 15 metros, presépios e túneis luminosos.

A Avenida Rio Branco, além de túnel de arabescos iluminados, conta com uma vila cenográfica e espaço especial para fotos com Papai Noel.

Ciclo Natalino

O Ciclo Natalino do Recife iniciou no dia 1º de dezembro e está levando apresentações culturais aos principais pontos da cidade.

O encerramento está marcado para 6 de janeiro, com a tradicional Queima da Lapinha, que encerra simbolicamente as festividades e abre espaço para o Carnaval.

DECORAÇÃO DE NATAL DA AGAMENON - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Programação

Até o dia 29, haverá mais 64 apresentações nos seis polos da festa: Avenida Rio Branco, Rua da Aurora, Segundo Jardim, além dos parques Dona Lindu, da Tamarineira e das Graças.

Neste fim de semana, até o domingo (22), serão 28 apresentações. A programação inclui bois, orquestras e pastoris.

Na Avenida Rio Branco, o tempo de atividades será reduzido para os ensaios do Baile do Menino Deus, espetáculo natalino que será apresentado no Marco Zero nos dias 23, 24 e 25, às 20h.



Da sexta (27) ao domingo (29), a programação natalina terá 36 atrações. Para a Virada 2025, a Prefeitura do Recife montará ainda três palcos: no Ibura, na Lagoa do Araçá e no Morro da Conceição, além da festa na orla de Boa Viagem.

DECORAÇÃO DE NATAL DA AGAMENON - RENATO RAMOS/JC IMAGEM

Sexta-feira (20)

Rio Branco

17h - Orquestra Multshow - Bandinha Natalina

18h - Orquestra 90 Graus



Sábado (21)

Rio Branco

16h - Bandinha Independente do Ibura

17h - Orquestra, Forrozão e Banda Só Mulheres

Rua da Aurora

16h - Pastoril Estrelas do Recife

16h40 - Coral Ecos da Alma

17h30 - Balé Brilhart

18h20 - Pastoril Sonho de uma Adolescente

19h - Boi Mimoso no Natal

Domingo (22)

Rio Branco

16h - Orquestra do Maestro Gerson Jr - Natal da Compreensão

17h - Boi Treloso do Recife

Parque Dona Lindu

16h - Cavalo Marinho Boi Matuto de Olinda

16h40 - Pastoril Profano Misto do VelhoTabica

17h20 - Boi da Mata

18h - Pastoril Estrela Celeste

Segundo Jardim

16h - Bandinha Natalina Sonatas de Natal - Natal de Fé e Esperança

16h50 - Pastoril Luz do Amanhecer

17h30 - Boi Malabá

18h10 - Pastoril Estrela de Belém

Parque da Tamarineira

15h20 - Pastoril Brincantear

16h - Balé Deveras - Brinquedos e Brincantes do Deveras

16h50 - Pastoril Estrela Brilhante

17h30 - Guerreiro Sol Nascente

18h10 - Cia PE-Nambuco de Daça - Pastoril Divinas Pastoras

Parque das Graças