Horóscopo 21.12: O Sol desembarca em Capricórnio e coloca as mudanças em destaque

Veja quais são as mensagens enviadas pelos astros para a sua vida neste sábado (21), segundo as previsões feitas pelo astrólogo João Bidu

ÁRIES - O Sol entra em Capricórnio hoje, Áries, e avisa que o trabalho vai exigir boa parte do seu foco neste sabadão. Cuidado para não perder informação importante pelo caminho, e não dê ouvidos à conversinhas e fofocas. A saúde também precisa de uma atenção extra. O amor segue meio sem sal. Cor: PRETO Palpites: 40, 23, 05



TOURO -A Lua segue em seu paraíso destacando seu charme! Você conta com uma dose extra de sorte, e pode aproveitar as good vibes pra fazer uma fezinha. Mas seu dinheiro pede cuidado redobrado: nada de sair comprando tudo o que vê pela frente, tá? Momentos doces e muito animados no amor. Cor: MARROM Palpites: 17, 26, 42



GÊMEOS - O Sol desembarca em Capricórnio e coloca as mudanças em destaque. Fica mais fácil resolver assuntos de casa ou família. Talvez as coisas não sejam tão divertidas ou fáceis quanto você gostaria, mas se você redobrar o esforço, vai dar conta de qualquer desafio. O amor anda meio devagar. Cor: ROSA Palpites: 22, 14, 32



CÂNCER - Com a chegada do Sol à Virgem hoje, tudo o que envolve colaboração, relacionamentos e parceria estará protegido. A comunicação segue em alta, por isso, aposte na diplomacia para escolher bem as palavras e convencer os outros. Novidades e diversão animam o amor. Cor: VERMELHO Palpites: 27, 25, 46



LEÃO - A Lua avisa que dinheiro conta com boas energias, e você pode aproveitar essa vibe positiva para colocar as finanças em ordem. E o Sol envia vibes pra lá de poderosas para você cuidar de tarefas de rotina e dedicar mais atenção à saúde. É melhor pegar leve no ciúme no amor. Cor: BRANCO Palpites: 27, 38, 36



VIRGEM - O Sol muda para o seu paraíso astral, e você passa a contar com uma dose extra de carisma e de sorte a partir de agora! Para melhorar, o sábado conta com as boas energias da Lua, que reforça sua disposição para ir atrás dos seus interesses. No amor, atitudes românticas farão sucesso. Cor: AZUL-TURQUESA Palpites: 40, 31, 13



LIBRA - A Lua inferniza seu signo e troca farpas com Júpiter. Não seja otimista demais, para não assumir mais compromissos do que consegue dar conta! O Sol reforça as boas energias para assuntos envolvendo a família e o lar, então reserve tempo para curtir o seu cantinho. Clima sussa no amor. Cor: PRATA Palpites: 27, 38, 09



ESCORPIÃO - Seu lado sonhador segue em alta, e você pode encontrar soluções criativas e diferentonas para lidar com aqueles problemas do dia a dia. As amizades contam com excelentes vibes e o desejo de reunir os amigos tem tudo pra animar a sua noite. A sintonia no amor só cresce. Cor: BRANCO Palpites: 44, 51, 32



SAGITÁRIO - O Sol entra em Capricórnio, e avisa que tudo o que envolve dinheiro conta com boas energias. Se depender da Lua, você vai correr atrás de projetos ambiciosos, que podem dar um empurrão e tanto na sua vida profissional. No amor, tente relaxar e não faça tantas cobranças. Cor: CINZA Palpites: 20, 45, 27



CAPRICÓRNIO - Com o Sol indo para o seu signo, você começa o final de semana com muito pique para cuidar de tudo o que depende da sua iniciativa! Depois, seu lado aventureiro segue a todo vapor e você vai sonhar com viagens e passeios. No amor, saia da rotina e faça algo diferente. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 11, 20, 52



AQUÁRIO - A vontade de ficar na cama até mais tarde pode dar as caras. Com o Sol infernizando seu signo, talvez seu pique fique um pouco mais apagado. A Lua troca farpas com Júpiter e avisa que nem todos os seus planos vão dar certo, inclusive nas finanças. Mas você pode surpreender se prestar atenção ao seu sexto sentido! A atração física cresce no amor. Cor: AZUL Palpites: 27, 09, 45



PEIXES - O céu avisa que as relações podem ocupar boa parte da sua atenção. Há sinal de tretas com o pessoal de casa, mas dá pra fazer as pazes rapidinho. O Sol favorece as amizades e destaca seu lado sonhador a partir de agora. Tudo certo no amor, desde que controle o ciúme. Cor: VIOLETA Palpites: 42, 26, 15