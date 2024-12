'Baile do Menino Deus' encanta no Recife lembrando nascimento de Jesus com manifestações nordestinas

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A 21ª edição do espetáculo estreou, nesta segunda-feira (23), com participações de Lia de Itamaracá, Silvério Pessoa, e dos maestros Spok e Forró

A 21ª edição do tradicional "Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal", considerado o maior espetáculo natalino do país baseado na cultura brasileira, com mais de 70 artistas, estreou na noite desta segunda-feira (23), na Praça do Marco Zero do Recife, atraindo milhares de espectadores para acompanhar a história, abrasileirada, do nascimento do menino Jesus. No palco, muitas manifestações nordestinas com cantigas, danças, brincadeiras, costumes, rezas, figuras folclóricas e outras linguagens.

"A população, de alguma maneira, escolheu esse espetáculo para ser a grande referência de Natal do Recife. Temos a participação de mais de 70 pessoas em cena, além das atrações especiais de Lia de Itamaracá, Silvério Pessoa, dos maestros Spok e Forró, e grande elenco que sobe ao palco para vibrar muito todos os anos e celebrar o Natal de nossa cidade", contou Carla Valença, diretora de produção do espetáculo, em entrevista a TV Jornal.

A opção de uma orquestra popular, com berimbau de lata, rabeca e viola de arco traz um sentido de inclusão para o espetáculo, regido pelos maestros Spok e Forró. “No espetáculo, há artistas dos mais eruditos e sofisticados a populares das periferias em uma harmonia perfeita. O Baile é uma celebração da identidade nacional baseada na representatividade dos povos e totalmente inspirado nessa riquíssima cultura brasileira”, destacou o teatrólogo Ronaldo Correia de Brito, idealizador do espetáculo.

'Baile do Menino Deus' encanta milhares de espectadores com a história 'abrasileirada' do nascimento de Jesus - Junior Souza/JC Imagem

Na história, dois brincantes, os Mateus, levam o público, com um coro infantil formado por 12 crianças, à porta de uma casa onde estaria o Menino. E, essa busca, é contada de maneira lúdica e envolvente, encantando o Natal do Recife há 21 anos. "O Baile do Menino Deus tem teatro, tem música, tem dança... É um espetáculo de um natal brasileiro criado a partir das referências das culturas africanas, indígenas, ibéricas e de todas as nossas influências. Apresentamos com muita alegria e emoção. É um espetáculo poético e que a população se encanta todos os anos", frisou Carla Valença.

Além desta segunda-feira (23), o "Baile do Menino Deus: Uma Brincadeira de Natal" será apresentado nesta terça-feira (24) e quarta-feira (25), às 20h, na Praça do Marco Zero, de maneira gratuita.