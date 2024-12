Horóscopo, 25/12: As relações ganham a proteção das estrelas no Natal

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

ÁRIES

A Lua brilha em Escorpião, e avisa que você começa o Natal com disposição para fazer algumas mudanças mais drásticas. Mas pode pintar briga ou animosidade com os amigos ou com quem ama na parte da manhã. No amor, a paixão pega fogo! Cor: AMARELO-OURO Palpites: 12, 46, 48

TOURO

As relações ganham a proteção das estrelas. Aproveite para fortalecer os laços com quem está longe, especialmente alguém mais próximo e querido. Porém, exercitar a paciência e buscar a harmonia, inclusive com a família, pode ser complicado. No amor, pegue leve no ciúme. Cor: DOURADO Palpites: 30, 03, 19

GÊMEOS

Apesar do Natal, o dia promete ser pra lá de puxado, e talvez você precise colocar as mãos na massa para organizar a casa antes de se encontrar com os parentes outra vez. A saúde também pede atenção e o astral é favorável para colocar em prática algumas mudanças simples. O amor fica meio parado. Cor: AZUL-ROYAL Palpites: 61, 52, 25

CÂNCER

Neste Natal, a Lua se muda para o seu paraíso astral bem cedinho e avisa que você conta com simpatia e diplomacia para lidar com todo mundo! As estrelas estarão ao seu lado e podem surgir ótimas ideias quando menos esperar. Há sinal de romantismo e de intimidade no amor. Cor: MARROM Palpites: 51, 53, 17

LEÃO

A chegada da Lua em Escorpião reforça o desejo de curtir o seu cantinho e a companhia dos familiares neste Natal. Mas um ou outro atrito com a família ou com quem ama talvez dê uma azedada no dia. Ainda bem que as coisas melhoram aos poucos! O amor tá blindado. Cor: LARANJA Palpites: 57, 39, 46

VIRGEM

Sua habilidade para se comunicar fica turbinada com a Lua em Escorpião! Neste Natal, vai ser divertido agitar a sua rede de contatos. Mas ligue suas antenas com gente fofoqueira, inclusive nas redes sociais. Palavras gentis serão o segredo para dar aquela animada no amor. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 41, 05, 22

LIBRA

A Lua favorece assuntos ligados ao dinheiro neste Natal. Fica mais fácil colocar ordem no orçamento de casa se você botar tudo na ponta do lápis. E já que o astral fica tenso pela manhã, mas guarde as notinhas para acertar as contas com a família depois. Pegue leve no ciúme no amor. Cor: VIOLETA Palpites: 03, 27, 12

ESCORPIÃO

A Lua desembarca em seu signo, e você começa o Natal com energia de sobra para correr atrás dos seus interesses e encarar qualquer desafio, bebê. Ainda bem que o astral melhora à tarde e a diversão também ganha destaque. O amor fica mais gostoso à noite. Cor: GOIABA Palpites: 46, 28, 48

SAGITÁRIO

Neste Natal, a Lua passa a infernizar o seu signo e você vai querer curtir o seu canto, descansar e fugir de problemas. Só tenha cautela com gente fofoqueira e traíra, porque alguém pode tentar puxar o seu tapete. O amor talvez fique meio parado, mas nem sempre isso é ruim. Cor: MAGENTA Palpites: 54, 46, 18

CAPRICÓRNIO

O Natal começa animado, Caprica, e você tem tudo para se divertir ao colocar a conversa em dia com os amigos e matar a saudade. Mas assuntos envolvendo dinheiro ou diferenças pessoais podem causar. Ainda bem que o astral melhora depois do almoço! Boas vibes no amor. Cor: VERMELHO Palpites: 48, 12, 03

AQUÁRIO

A Lua entra em Escorpião e ajuda você a definir suas prioridades. Cuide do que é importante e não arrume confusão com quem ama por bobagens. Se quiser manter a paz neste Natal, fique longe de tretas. O clima fica mais animado no amor. Cor: PRATA Palpites: 45, 18, 38

PEIXES

A entrada da Lua em Escorpião garante que o Natal começa animado, bebê! Seu otimismo vai contagiar todo mundo ao seu redor, Peixes. Mas a saúde precisa de atenção, então nada de sair por aí curtindo o feriado como se não houvesse amanhã, valeu? Clima animado no amor. Cor: AZUL Palpites: 48, 45, 03