Horóscopo, 19/9: Vai se sair melhor se agir de maneira discreta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

ÁRIES

Você vai dar um show na hora de correr atrás dos seus sonhos! Aproveite essa energia para definir objetivos e conquistar algo que sempre quis. No trabalho, vai sobrar jogo de cintura para evitar atritos e se entender melhor com os outros. As estrelas enviam as melhores vibes para o amor. Cor: LILÁS Palpites: 52, 43, 16

TOURO

Vai se sair melhor se agir de maneira discreta: é que a Lua segue infernizando seu signo e avisa que não é hora de fazer planos mirabolantes. A boa notícia é que Sol e Urano enviam vibes poderosas para você contar com a sorte, inclusive fazendo uma fezinha. O amor conta com a proteção das estrelas. Cor: PRETO Palpites: 36, 45, 34

GÊMEOS

A quinta começa com pique total para correr atrás dos seus sonhos, e até para se arriscar um pouco fora da sua zona de conforto. Isso vale tanto para a vida pessoal quanto para o trabalho. As amizades e a vida familiar contam com a proteção das estrelas. O amor fica cheio de companheirismo. Cor: VIOLETA Palpites: 39, 09, 30

CÂNCER

O trabalho vai concentrar boa parte da sua energia, e é preciso manter o foco se quiser que o serviço renda. A boa notícia é que você vai se esforçar bastante para conquistar o reconhecimento que merece e isso deve se refletir diretamente na sua carreira. No amor, vale sair da rotina. Cor: AZUL Palpites: 09, 12, 39

LEÃO

Tudo o que envolve cooperação e espírito de equipe tem mais chance de dar certo. E isso também vale para o trabalho! As finanças também contam com a proteção das estrelas, assim como o seu carisma para enfrentar pepinos. O amor conta com bom humor e animação. Cor: VERDE Palpites: 26, 17, 15

VIRGEM

O astral é favorável para encerrar pendências e assuntos que estava empurrando com a barriga há algum tempo. Sua intuição continua em destaque e você vai chegar mais longe se prestar atenção aos avisos que receber. No amor, vai sobrar paixão para curtir momentos intensos. Cor: CREME Palpites: 32, 15, 44

LIBRA

A Lua segue animando os relacionamentos, e você vai fazer o possível para deixar a solidão bem longe hoje. A sua intuição segue a mil e pode descobrir algo que estavam escondendo de você, mesmo sem querer. No amor, as vibes de hoje ajudam a fortalecer os laços. Cor: DOURADO Palpites: 12, 30, 55

ESCORPIÃO

Para dar conta de tudo o que vai aparecer pela frente, talvez você tenha que fazer algum sacrifício se quiser deixar tudo em ordem. E coloque as mãos na massa mesmo, porque as estrelas avisam que valerá a pena! No amor, deixe o alto–astral falar mais alto e saia da rotina. Cor: AZUL-ESVERDEADO Palpites: 05, 23, 59

SAGITÁRIO

Você começa o dia esbanjando simpatia e alto–astral por onde passar. Aproveite essa vibe para convencer as pessoas e mostrar suas ideias. A sua dedicação ao trabalho não vai passar em branco, e a sorte vai sorrir para o seu lado! No amor, cubra o par de mimos, e vai receber o mesmo em troca. Cor: AZUL-CLARO Palpites: 38, 45, 11

CAPRICÓRNIO

Se depender das estrelas, você começa o dia com mais facilidade para lidar com tarefas que exigem espírito prático. E se ouvir seu sexto sentido, pode descobrir um segredo do passado ou de alguém da família. No amor, bom humor e romantismo tomam conta. Cor: BEGE Palpites: 44, 51, 08

AQUÁRIO

Sua habilidade para se comunicar será um dos seus pontos fortes. Você poderá formar parcerias e atrair as pessoas só usando um bom papo. Mudanças em casa, incluindo o início de uma reforma, contam com a bênção dos astros. Altos papos e muito carinho no amor. Cor: ROSA Palpites: 09, 56, 20

PEIXES

O dia começa com ótimas energias para você se concentrar nos assuntos que envolvem dinheiro, Peixes. Mas você precisa fazer a sua parte, botar os pés no chão e se esforçar, porque o dinheiro não vai cair no seu colo de presente. O amor fica protegido. Cor: AMARELO Palpites: 21, 12, 48