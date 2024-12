Resumo das novelas, 26/12: Renata deseja que Jerônimo seja feliz com Marina, em Quando me Apaixono

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Matias e Gonçalo desmascaram o advogado e contam que Roberta disse que ele mudou as cláusulas do contrato nupcial. Confira resumo dos capítulos

SBT/TV JORNAL

Quando Me Apaixono (14h15)

Gonçalo telefona para Roberta e exige que vá vê-lo imediatamente no escritório. Ela pensa que o pai vai lhe dar a ajuda financeira que precisa, mas ao chegar lá se depara com Renata, Jerônimo, Matias e Gonçalo.

Todos cobram dela explicações sobre tudo que fez. A princípio ela nega, mas diante das provas, conta tudo que ela e a mãe fizeram para prejudicar Renata.

Depois de tudo esclarecido, Renata e Jerônimo chegam à conclusão que já e tarde para que possam ser felizes. Renata deseja que Jerônimo seja feliz com Marina.

Ele aproveita para, mais uma vez, alertá-la que Augusto não é o homem que ela imagina. Matias e Gonçalo desmascaram o advogado e contam que Roberta disse que ele mudou as cláusulas do contrato nupcial.

Diante dos fatos ele pressionam ao advogado a contar tudo que fez à mando de Josefina. Gonçalo fica em choque ao descobrir tudo que Josefina foi capaz de fazer.

Renata e Jerônimo dizem adeus para sempre. Josefina tenta convencer Roberta a se fazer passar pela filha de Regina e diz que é a única maneira de garantir seu futuro e vingar-se de todos.

Regina, por sua vez, está disposta a tudo para recuperar sua filha. Gonçalo a aconselha a tomar cuidado por que nada garante que a mulher cumprirá sua palavra.

O diretor do presídio é informado que o Dr. Álvaro saiu do coma e está chamando desesperadamente por Jerônimo. Gonçalo chega á conclusão que Jerônimo foi o fiador do empréstimo que conseguiu no banco.

Constanza diz a Jerônimo que Josefina seria capaz de qualquer coisa para conseguir o que quer, inclusive matar. Jerônimo pede a ajuda de Constanza para investigar à fundo até encontrar o assassino de seu irmão. Josefina fala, pela primeira vez, com Regina e diz que é a mulher que roubou sua filha.

A Caverna Encantada (21h05)

Pilar e Gabriel levam a cachorrinha com os filhotes ao Pet Shop, e César diz que a saúde da cadela não é boa. Felipe desabafa com Moisés sobre seus pais.

Felipe combina com Moisés e Anna que não vai pegar o gabarito da prova, caso eles o ajudem a tirar 10 na avaliação. A diretora Norma vai em busca de alterar o decreto na Justiça para que Anna volte a ser sua filha.

RECORD – CANAL 9

Gênesis (21h45)

José sofre com a lembrança dos irmãos. Amarilis se incomoda com Kamesha. Zilpa aconselha Israel e ele autoriza Judá a seguir um novo caminho. José e Asenate se encontram.

REDE GLOBO

Garota do Momento (18h25)

Beto consegue fazer com que Beatriz chegue a tempo ao programa de Alfredo para lançar o novo sabonete.

Todos elogiam Beatriz, e Bia tem um surto de raiva. Edu e Celeste confessam estar apaixonados, mas Raimundo não aprova. Alfredo pensa em Anita. Suzana se queixa da sabotagem à agenda de compromissos de Beatriz, e Ronaldo registra.

Juliano recebe uma ameaça, e Basílio afirma que pode ajudar o empresário. Clarice se decepciona com as novas alunas ganhadoras das bolsas de estudos. Bia dá um jeito de impedir que Glorinha arrume Beatriz para a sessão de fotos na agência.

Volta Por Cima (19h45)

Osmar se surpreende com a revelação de Gigi. Yuki se esconde de Gerson na sala de Silvia. Violeta compra um presente para Osmar.

Jayme lembra de Lindomar. Cacá pega o celular de Jão e manda para Madalena uma foto do carrinho de bebê que eles compraram. Osmar questiona Violeta sobre o atentado contra Joyce. Madalena discute com Jão. Nando convence Edson a voltar para o trabalho.

Gerson convida Rosana a retomar o posto de rainha de bateria. Roxelle conta para Cida que Sidney se insinuou para Joyce. Osmar recebe o presente de Violeta. Jão confronta Cacá. Madalena decide denunciar Violeta.

Mania de Você (21h25)

Rudá desconfia de Iberê. Berta demite Sirlei. Volney se nega a contar a Diana sobre o motivo de ter vários documentos falsos.

Hugo diz a Robson que o admirador secreto de Fátima deve trabalhar no resort. Fátima estranha o bilhete que recebeu do admirador secreto. Rudá deixa claro para Filipa que sua intenção é ficar com Viola. Filipa expulsa Rudá de sua casa.

Daniel revela a Michele que está com receio de se prejudicar, caso seja obrigado a fazer as mudanças no projeto Albacoa 2. Mavi procura Filipa e oferece vingança contra Rudá.