Recife recebe Primeira Sambada de Cavalo Marinho da Capital

Centro Cultural Cais do Sertão será palco para apresentação do Cavalo Marinho Estrela de Ouro, de Condado, sob comando do mestre Agnaldo.

Pela primeira vez o Recife receberá uma sambada de cavalo marinho genuína e tradicional, do anoitecer até "quebrar a barra do dia".

A atividade será realizada no Centro Cultural Cais do Sertão, no Bairro do Recife, neste sábado (28), a partir das 20h, e será conduzida pelo Cavalo Marinho Estrela de Ouro, de Condado, na Zona da Mata, através do mestre Agnaldo. O grupo é patrimônio vivo do Estado de Pernambuco.

Será uma oportunidade para recifenses, turistas e todos os admiradores e amantes da cultura popular explorarem e celebrarem esta rica tradição, com raízes na Zona da Mata Norte, e que mistura música, poesia, teatro e dança.

Formação

O evento contará também com duas oficinas de cavalo marinho, que serão realizadas no dia 27, no mesmo local, também pelo Mestre Agnaldo. As atividades são gratuitas e aberta para todos os interessados, contará ainda com intérprete de libras.

Este projeto foi contemplado nos Editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.

SERVIÇO

1ª Sambada de Cavalo Marinho da Capital

Quando: neste sábado (28), a partir das 20h

Onde: Cais do Sertão (Armazen 10, Av. Alfredo Lisboa, s/n - Recife)

Quanto: Gratuito, com acessibilidade Arquitetônica para público PcD