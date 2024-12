Réveillon do Recife: confira as atrações do dia 31 e como foram os primeiros dias na Praia do Pina

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

A população do Recife e turistas poderão saudar a chegada do novo ano em quatro diferentes polos pela cidade, incluindo o principal na Praia do Pina

A chegada do novo ano no Recife será marcada por quatro dias de shows gratuitos para a população. A abertura das festividades ficou por conta de Roberto Carlos na última quinta-feira (26), no palco principal, na orla do Pina.

Na ocasião, mais de 200 mil pessoas foram levadas para uma viagem no tempo através dos sucessos do “Rei” da música brasileira.

Roberto Carlos abre Réveillon do Recife 2025 - Renato Ramos/JC Imagem

No sábado (28), a segunda noite de espetáculos foi agitada pelo som de nomes da música nacional como Claudia Leitte, Pablo, Priscila Senna e Raphaella Santos, e PV Calado.

Já no domingo (29), além da programação na orla do Pina, serão inaugurados os polos descentralizados no Ibura, Morro da Conceição e Lagoa do Araçá.

Programação da Virada Recife 2025

O último dia de shows será na data mais importante da programação, o último dia do ano. Os artistas escalados para animar a chegada do novo ano se apresentarão nos três polos descentralizados, além do palco principal na orla do Pina.

Confira a programação completa:

Pina

Horário: a partir das 18h;

Atrações: Nattan, Alok, Almir Rouche, Matheus Moraes, Juciê e Patusco.

Ibura

Horário: a partir das 17h30;

Atrações: Gustavo Travassos, Allan Dibôa, Barbarize, Valquiria Santana, Amigas do Brega e Manoel Netto.

Lagoa do Araçá

Horário: a partir das 19h;

Atrações: Nena Queiroga, Romero Ferro, André Rio, Geraldinho Lins e Banda The Rossi.

Morro da Conceição

Horário: a partir das 17h;

Atrações: Lucas dos Prazeres, Banda de Pau e Corda, MC Elvis, MC Troia, Michelle Mello e João do Morro.

Locomoção

Alguns pontos de circulação de veículos serão bloqueados nos dias de shows, entre 14h e 6h. São 14 pontos estratégicos com circulação interrompida, sendo os principais na avenida Boa Viagem (na altura da rua Pereira da Costa), rua Ondina e avenida Antônio de Góes.

Para quem planeja fazer parte da festa nos próximos dias, a recomendação é chegar através do transporte público, táxis, aplicativos de mobilidade ou do Expresso Réveillon, que funciona nos shoppings RioMar, Recife e Tacaruna. O valor da pulseira de ida e volta é de R$ 15.