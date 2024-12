Recife anuncia novos editais do SIC com investimento de R$ 14 milhões

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os novos editais do Sistema de Incentivo à Cultura (SIC), principal mecanismo de fomento cultural da cidade, terão investimento recorde de R$ 14 milhões. O investimento direto da Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Cultura e da Fundação de Cultura Cidade do Recife, passou para R$ 9 milhões. O valor total fixado para o mecenato, que prevê o direcionamento de parte dos impostos municipais, por empresas, para projetos validados pelo SIC, também aumentou para R$ 5 milhões.

"Esse é o maior edital já lançado na história da cidade do Recife", comemorou o prefeito João Campos. "É importante incentivar a cultura, em especial através do orçamento público, porque é nosso papel ajudar a democratizar esse acesso com qualidade e respeito", afirmou o prefeito João Campos.

INVESTIMENTO

Ao todo, serão injetados R$ 14 milhões na produção cultural recifense, em suas mais variadas linguagens, cenas, expressões e tradições artísticas, somando-se os dois mecanismos de incentivo previstos: fundo e mecenato.

"A gente sabe a importância que o Fundo de Cultura tem para a democratização da cultura e os seus fazedores, e esse valor mostra ainda mais o incentivo que a Prefeitura está dando aos projetos culturais recifenses", disse Milu Megale, secretária de Cultura do Recife.

Os chamamentos estão disponíveis para consulta no site www.culturarecife.com.br. As inscrições são virtuais e devem ser feitas no mesmo site, entre os dias 9 de janeiro e 13 de fevereiro. Durante todo o período, será disponibilizado atendimento presencial para esclarecimentos e orientações sobre o SIC no Núcleo de Cultura Cidadã, Casa nº 39, no Pátio de São Pedro. O Núcleo funciona de segunda a sexta, das 10h às 16h. Estão ainda disponíveis os telefones (81) 3224-3674 / 99321-1517 (ligação e WhatsApp).

ÁREAS CONTEMPLADAS

Sob a regência da nova Lei do SIC, que entrou em vigor em 2023, 16 linguagens culturais são contempladas pelo Sistema de Incentivo recifense: Pesquisa e Formação Cultural; Design e Moda; Artes Culturais Integradas e Arte e Tecnologia; Gastronomia; Música; Teatro; Circo; Ópera; Dança; Audiovisual; Fotografia; Literatura; Artes Visuais; Artesanato; Patrimônio Cultural e Museologia; e Cultura Popular. Cada proponente poderá inscrever, no máximo, 3 projetos em cada edital. Ambos destinam-se a pessoas físicas ou pessoas jurídicas de direito privado, incluindo MEI.